Hıdırellez Şenliği Konak'ta Coşkuyla Kutlandı

(İZMİR)- Baharın müjdecisi, bolluk ve bereketin simgesi Hıdırellez, Konak'ta renkli etkinliklerle kutlandı. Ege Mahallesi, Yenişehir ve 26 Ağustos mahallelerindeki şenliklerde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Hepimizin dilekleri gerçek olsun. Mutluluk, barış ve huzur bizlerle olsun. Çok güzel günler görmek dileğiyle" dedi.

İzmir'in kalbi Konak'ta baharın müjdecisi Hıdırellez, her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi'nin Ege Mahallesi'nde ortaklaşa düzenlediği şenlikte vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, Roman müzikleri eşliğinde dans etti ve ateşin üzerinden atlayarak dilek tuttu. İzmirlilerin büyük ilgi gösterdiği şenliğe Başkan Mutlu'nun yanı sıra CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi, CHP İl ve Konak İlçe yöneticileri, Konak Belediye Meclisi Üyeleri, Roman sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Yenişehir ve 26 Ağustos mahallelerindeki şenliklere de katılan Başkan Mutlu, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Başkan Mutlu: Hepimizin dilekleri gerçek olsun

Etkinlikte vatandaşlara seslenen Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Bu gece bolluk, bereket, mutluluk ve huzur hepimizin olsun. Ben yıllardır dileklerimi mutlaka yazarım, çizerim. Gerçekleşeceğine de çok inanırım. Hepimizin dileklerinin gerçek olmasını umut ediyorum. Mutluluk, barış ve huzur bizlerle olsun. Çok güzel günler görmek dileğiyle" dedi. Konak Belediyesi Meclis Üyesi Tolga Küleş ise Konak Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikle tüm vatandaşları bir araya getirdiğine dikkat çekerek Başkan Mutlu'ya teşekkür etti.

Renkli görüntülere sahne oldu

Müzik ve dansın bir an olsun durmadığı eğlenceli gecede rengarenk kıyafetler ve kurulan sofralarla sokaklar şenlik alanına döndü. Gece yarısına kadar süren kutlamalarda alana kurulan sahneye çıkan Roman Star Deniz, büyük beğeni toplayan şarkılarıyla vatandaşlara coşku dolu anlar yaşattı.