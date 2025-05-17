(ANKARA)- Türkiye'nin devrimci mücadelesinin ve basın tarihinin önemli isimlerinden Odatv Ankara Haber Müdürü Hikmet Çiçek, hayatını kaybetti.

68 kuşağının ön saflarında yer alan Odatv Ankara Haber Müdürü gazeteci ve yazar Hikmet Çiçek, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Çiçek,1949 yılında Ankara'da doğdu. 1968 sonrasında devrimci gençlik mu¨cadelesine katıldı. DEV-GENÇ u¨yesi oldu. Aydınlık dergisinin ikiye bölu¨nmesi su¨recinde Proleter Devrimci Aydınlık (PDA) saflarında yer aldı.

12 Mart 1971 döneminde, SBF Basın ve Yayın Yu¨ksek Okulu öğrencisiyken, o dönemde devrimci çevrelerde "Basın Yayın Komu¨nu¨" olarak adlandırılan, BYYO'lu öğrenciler (Aktan İnce, Aydın Çubukçu, Yaşar Ayaşlı) ve diğer arkadaşları Ertan Gu¨nçiner, Erhan Erel, Fatih Öktu¨lmu¨ş, Osman Yaşar Yoldaşcan vb. ile İzmir'den Denizli'ye giden Ziraat Bankası aracı soygununa katıldı. "Anayasayı ihlal" iddiasıyla idam talebiyle yargılandı. 14 yıl 4 ay hapiste kaldıktan sonra 1986 yılında tahliye oldu.

Çiçek daha sonra, 2000'e Doğru, Yu¨zyıl, Siyah-Beyaz ve Aydınlık dergilerinde ve gazetelerde muhabirlik, haber mu¨du¨rlu¨ğu¨, Ankara temsilciliği ve genel yayın yönetmenliği gibi görevlerde bulundu.

2008 yılında Ergenekon tertibinde yeniden hapse girdi. 6 yıl Silivri Cezaevi'nde kaldı. 20 yılı aşan hapislik su¨reciyle cezaevinde en çok kalan devrimciler arasında olan Hikmet Çiçek'in İrticaya Karşı Genelkurmay Belgeleri, Hangi Hizbullah, Dr. Bahattin Şakir, Ergenekon Tertibinde Gizli Tanıklar, Ben Veli Ku¨çu¨k, Devrimci Portreler- 68'in 50. Yılı ve Nazım'ın Harp Okulu ve Donanma Davaları adlı kitapları bulunuyor.