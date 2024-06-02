Hilvan Belediye Başkanlığı Seçimini DEM Parti Adayı Serhan Paydaş Kazandı

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AHMET ÜN

(ŞANLIURFA) - Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararı üzerine yenilenen Şanlıurfa'nın Hilvan Belediye Başkanlığı seçimini, ilk sonuçlara göre, DEM Parti adayı Serhan Paydaş, kazandı.

YSK'nın, 31 Mart'taki yerel seçimlerin ardından gerçekleştirilen itiraz sürecinde, seçimlerin yenilenmesine karar verdiği yerlerden olan 27 bin 686 seçmenin bulunduğu Hilvan'da Belediye Başkanlığı'nı, ilk sonuçlara göre ki Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi adayı Serhan Paydaş, kazandı.

İlçede kurulan 125 sandıktan açılan 114 sandıkta ilk sonuçlara göre, DEM Parti adayı Serhan Paydaş, 10 bin 357 oy alırken, AKP adayı Aslan Ali Bayık ise, 6 bin 812 oya ulaştı. Paydaş'ın kesin olmayan sonuçlara göre kazanması Hilvan'da coşkuyla karşılandı. İlçe merkezinde toplanan çok sayıda partili, Paydaş'ın başkan seçilmesini halay çekip, havai fişeklerle kutladı.

'31 Mart seçimlerini de Paydaş kazanmıştı'

31 Mart yerel seçimlerinde AKP'nin 15 sandığa yaptığı itiraz ve bazı oyların yakılması nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yenileme kararı almıştı. Hilvan'daki 31 Mart'ta seçimlerinde Serhan Paydaş 6 bin 960 oy, AK Parti adayı Aslan Ali Bayık ise 6 bin 439 oy elde etmişti.