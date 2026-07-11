Hilvan'da Çocuk Elektrik Akımına Kapıldı - Son Dakika
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Hilvan'da Çocuk Elektrik Akımına Kapıldı

11.07.2026 11:14
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Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde 6 yaşındaki S.K., elektrik kablolarına dokunarak ağır yaralandı.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde elektrik akımına kapılan çocuk ağır yaralandı.

Kırsal Karapınar Mahallesi'nde, evinin çatısında elektrik kablolarına dokunan 6 yaşındaki S.K. akıma kapıldı.

Ağır yaralanan çocuk, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Şanlıurfa, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

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