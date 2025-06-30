Himaçal Pradeş'te Muson Felaketi: 34 Ölü

YENİ DELHİ, 30 Haziran (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyindeki Himaçal Pradeş eyaletinde son dokuz gün içinde etkili olan muson yağmurları nedeniyle en az 34 kişi hayatını kaybetti, 74 kişi yaralandı, 4 kişi ise kayboldu.

Eyalet Acil Durum Operasyon Merkezi tarafından pazar günü yayımlanan rapora göre, bu dönemde eyalet altyapısının toplam 8,32 milyon ABD doları zarar gördüğü tahmin ediliyor.

Afet yönetimi yetkilileri eyaletteki evler, hayvan barınakları, hükümet binaları, yollar, su temini ve elektrik hatlarında da hasar olduğunu belirtti.

Himaçal Pradeş yerel yönetimi, acil durum hizmetlerini yüksek alarm durumuna geçirdi.

Yetkililer, yağışların ardından eyaletteki tüm büyük nehir ve akarsularda su seviyesinin yükseldiğini bildirdi.

Raporlara göre, heyelanlar nedeniyle etkilenen bölgelerde yaklaşık 40 yol hala kapalı durumda.

Bu esnada Hindistan Meteoroloji Dairesi, önümüzdeki iki gün boyunca eyalette etkili olacak şiddetli ve çok şiddetli yağmurlar için turuncu alarm verdi.