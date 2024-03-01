Hindistan, 10 milyon haneye ücretsiz elektrik sağlayacak bir programı onayladı - Son Dakika
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Hindistan, 10 milyon haneye ücretsiz elektrik sağlayacak bir programı onayladı

Hindistan hükümeti, ülke genelinde 10 milyon haneye çatı üstü güneş panelleri kurarak ayda 300 birime kadar ücretsiz elektrik almalarını sağlayacak bir programı onayladı. Bu program, konut sektöründe çatı güneş enerjisi yoluyla 30 GW güneş enerjisi kapasitesinin eklenmesine, 1.000 milyar birim elektrik üretilmesine ve çatı sistemlerinin 25 yıllık ömrü boyunca 720 milyon ton karbondioksit eşdeğeri emisyonun azaltılmasına olanak sağlayacak. Programın ayrıca yaklaşık 1,7 milyon doğrudan istihdam yaratması bekleniyor.

01.03.2024 16:44  Güncelleme: 16:48
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YENİ DELHİ, 1 Mart (Xinhua) -- Hindistan hükümeti Perşembe günü ülke genelinde 10 milyon haneye çatı üstü güneş panelleri kurarak ayda 300 birime kadar ücretsiz elektrik almalarını sağlayacak bir programı onayladı.

Bu, ülkede yenilenebilir enerji için büyük bir adım olacak.

Yapılan resmi açıklamada, "Bu program sayesinde haneler elektrik faturalarından tasarruf edebilecekleri gibi, ihtiyaç fazlası elektriğin dağıtım şirketlerine satılması yoluyla ek gelir de elde edebilecekler" denildi.

Açıklamada, "Önerilen program, konut sektöründe çatı güneş enerjisi yoluyla 30 GW güneş enerjisi kapasitesinin eklenmesine, 1.000 milyar birim elektrik üretilmesine ve çatı sistemlerinin 25 yıllık ömrü boyunca 720 milyon ton karbondioksit eşdeğeri emisyonun azaltılmasına olanak sağlayacak" denildi.

Hükümete göre, programın imalat, lojistik, tedarik zinciri, satış, kurulum, işletme ve bakım ve diğer hizmetlerde yaklaşık 1,7 milyon doğrudan istihdam yaratacağı tahmin ediliyor.

Program kapsamında, konut tipi çatı üstü güneş enerjisi kurulumları için merkezi mali destek sağlanacak.

Resmi açıklamaya göre, 2 kilovatlık sistemler için sistem maliyetinin yüzde 60'ı, 2 kilovat ila 3 kilovat arasında kapasiteye sahip sistemler için ise ek maliyetin yüzde 40'ı oranında destek verilecek. Destek 3 kilovat ile sınırlı olacak.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi tarafından 22 Ocak'ta açıklanan program, Hindistan'daki hanelere güneş enerjisi sağlamayı amaçlıyor.

Kaynak: Xinhua

Hindistan, Çevre, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan, 10 milyon haneye ücretsiz elektrik sağlayacak bir programı onayladı - Son Dakika

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