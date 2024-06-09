Hindistan Başbakanı Modi, yemin ederek 3. dönemine başladı - Son Dakika
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Hindistan Başbakanı Modi, yemin ederek 3. dönemine başladı

Hindistan'da 9 Nisan'da başlayan ve 1 Haziran'da sona eren genel seçimlerden zaferle ayrılan Narendra Modi, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen törende yemin ederek 3. dönem başbakanlık görevine resmen başladı. Modi'nin Bharatiya Janata Partisi liderliğinde kurulan Ulusal Demokratik İttifakı koalisyon hükümetinin 72 bakanı da yemin etti. Törene Bangladeş, Nepal, Sri Lanka ve Maldivler'in liderlerinin yanı sıra binlerce Hintli katıldı.

09.06.2024 19:56
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- Hindistan Başbakanı Modi, yemin ederek 3. dönemine başladı

YENİ DELHİ - Hindistan'da 9 Nisan'da başlayıp 1 Haziran'da sona eren genel seçimlerden zaferle ayrılan Narendra Modi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen törende yemin ederek 3. dönem başbakanlık görevine resmen başladı.

Hindistan'da 9 Nisan'da başlayan ve 1 Haziran'da sona eren genel seçimlerden zaferle ayrılan Narendra Modi ve kafilesi için başkent Yeni Delhi'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yemin töreni düzenlendi. Rashtrapati Bhavan Sarayı'nda 42 derece sıcaklıkta düzenlenen törende yemin eden Modi, 3. dönem başbakanlık görevine resmen başladı. Törende, Modi'nin Bharatiya Janata Partisi liderliğinde kurulan Ulusal Demokratik İttifakı koalisyon hükümetinin 72 bakanı da yemin etti.

Sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı ve 2 bin 500'den fazla polisin görev yaptığı törene Bangladeş, Nepal, Sri Lanka ve Maldivler'in liderlerinin yanı sıra binlerce Hintli katıldı.

BJP'nin oyunda düşüş yaşanmıştı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin partisi BJP liderliğinde kurulan Ulusal Demokratik İttifakı 2014 seçimlerinde 336, 2019 seçimlerinde 353 sandalye elde ederken, son seçim yarışında 543 sandalyenin 293'ünü kazanmıştı. Ülkede 2019'da düzenlenen genel seçimlerde 303 sandalyenin sahibi olan Modi'nin partisi BJP ise bu seçimlerde sandalye sayısını 240'a düşürmüştü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Hindistan Başbakanı Modi, yemin ederek 3. dönemine başladı - Son Dakika

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