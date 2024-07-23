Hindistan Başbakanı Modi, yeni bütçede iş imkanları ve ekonomik büyümeye odaklandı

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YENİ Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin yeni hükümeti iktidarda kalmak için koalisyon ortaklarını yatıştırmaya çalışırken, parlamentoya sunduğu ilk yıllık bütçede yeni iş imkanları oluşturma ve ekonomik büyümeyi teşvik etmeye odaklandı.

Hint basınındaki haberlere göre, Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman, parlamentodaki bütçe konuşmasında, hükümetin istihdam, eğitim ve küçük işletmeler yoluyla yurt içi büyümeyi desteklemeye odaklandığını söyledi.

Sitharaman, Hindistan'da istikrarlı enflasyon oranının hükümetin yüzde 4 hedefine doğru ilerlediğini, ekonomik büyümenin geçen sene yüzde 8,2 olarak gerçekleştiğini söyledi.

Üçüncü dönemindeki Başbakan Modi, sürdürülebilir büyümeye katkı sunması için yeni iş imkanlarının oluşturulması konusunda baskı altında.

Gelecek 5 yılda iş imkanlarının oluşturulması için 24 milyar dolarlık paketin yer aldığı bütçede küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik kredi harcamaları artırılıyor.

Bütçede ayrıca iklime dirençli tohum çeşitleri gibi tarım ve çiftçilik teknolojilerini desteklemek için 18 milyar dolar ayrıldı.

Öte yandan, yoksul kesime 30 milyon ev inşa edilmesi, okullar, hava limanları, karayolları ve diğer altyapı çalışmaları için 133 milyar dolar ayrıldı.

Modi'nin koalisyon ortaklarına daha çok fon ayrılacak

Yeni bütçede büyük şirketlerden alınan vergiler azaltılacak ve Modi'nin koalisyon ortakları tarafından yönetilen Andra Pradeş ile Bihar eyaletlerine daha çok fon ayrılacak.

Hükümet, Janata Dal (United) Partisi'nin yönettiği Bihar'da yeni hava limanları, tıp kolejleri, spor ve turizm tesisleri inşa edecek.

Sitharaman, Telugu Desam Partisi tarafından idare edilen Andra Pradeş eyaletine de özel mali destek sağlanacağını açıkladı.

Son genel seçimlerde parlamentoda çoğunluğu yakalayamayan Modi'nin Bharatiya Janata Partisi (BJP), koalisyonu ayakta tutabilmek için bu 2 bölgesel partiye dayanıyor.

"Hızlı büyümenin faydaları eşitsiz şekilde paylaşılıyor" vurgusu

Dünyanın en büyük 5. ekonomisine sahip Hindistan'da Mart 2025'te sona erecek mali yıla kadar yıllık büyümenin yüzde 6,5-7 düzeyinde olması bekleniyor.

Ancak uzmanlar, varlıklı olan Hindistanlıların zenginliğinin iş kalitesinin düşük ve güvencesiz olduğu kayıt dışı sektörde çalışan çoğunluğa ulaşmadığını belirterek, hızlı büyümenin faydalarının eşitsiz bir şekilde paylaşıldığını düşünüyor.

Hindistan'da milyarlarca dolar değerinde sübvansiyon, yeterli iş imkanının oluşmasına yol açmadı. Hükümet, artan işsizliği azaltmak için Hindistan'ın en iyi 500 şirketinde 12 ay boyunca 10 milyon gence ücretli staj imkanı sağlayacak.

Bakan Sitharaman, eğitim maliyetlerinin şirketler tarafından karşılanacağını söyledi.

Hindistan'da son 10 yılda eşitsizlik arttı

Ülkedeki genç işsizlik oranı temmuz başlarında yüzde 9,2 civarındaydı. Bu, her yıl milyonlarca öğrencinin üniversitelerden mezun olduğu dünyanın en kalabalık ülkesinin karşı karşıya kaldığı bir zorluk.

Son 10 yılda Hindistan'da eşitsizlik arttı. Paris merkezli araştırma kuruluşu Dünya Eşitsizlik Laboratuvarı raporuna göre, Hindistan nüfusunun en zengin yüzde 1'lik kesiminde yoğunlaşan servet, son 60 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Enerji talebini karşılamak için adımlar atılacak

Bakan Sitharaman, hükümetin 2024-25 mali yılında Hindistan'ın gayrisafi milli hasılasının yüzde 4,9'u oranında bir bütçe açığı hedeflediğini aktardı.

800 megavatlık yeni bir kömür yakıtlı termik santral kurma planını açıklayan Sitharaman, hükümetin Hindistan'ın gelecekteki enerji talebini karşılamaya yardımcı olmak için küçük ve modüler nükleer reaktörlerin geliştirilmesini de destekleyeceğini ifade etti.

Hindistan, dünyanın en çok karbon emisyonu üreten üçüncü ülkesi konumunda. Hindistan'ın 2020'de gerçekleştirdiği 2 milyar 442 milyon tonluk karbon salımı, küresel emisyonun yüzde 7'sini oluşturuyor.

Bütçede ayrıca sellerden kaynaklanan zararın giderilmesi için 1,37 milyar dolar ayrıldı. İklim etkilerine karşı en savunmasız ülkelerden biri olan Hindistan'da son birkaç yıldır aşırı yağışlar ve buzulların erimesi nedeniyle sel felaketlerinde artış yaşanıyor.

Bütçenin, parlamentonun her iki kanadı tarafından da onay alması gerekiyor. Ancak Modi'nin koalisyon hükümeti çoğunluğu elinde bulundurduğu için bütçenin yasalaşmasına kesin gözüyle bakılıyor.