Hindistan Çelik Konferansını Erteledi

09.04.2026 12:27
Hindistan, Ortadoğu'daki gelişmeler nedeniyle Bharat Steel 2026 konferansını erteledi.

YENİ DELHİ, 9 Nisan (Xinhua) -- Hindistan, düzenlemeyi planladığı küresel çelik konferansını, Ortadoğu'daki gelişmeleri gerekçe göstererek bir sonraki duyuruya kadar ertelediğini açıkladı.

Çelik Bakanlığı'ndan çarşamba günü yapılan açıklamada, devam eden Batı Asya krizi de dahil olmak üzere değişen küresel koşullar ve bu durumun katılımcılar nezdinde yol açtığı zorluklar göz önüne alınarak, 2026 Bharat Steel konferansının ertelenmesine karar verildiği belirtildi.

Bharat Steel 2026 konferansının, 16-17 Nisan tarihlerinde Yeni Delhi'de düzenlenmesi planlanıyordu.

Kaynak: Xinhua

