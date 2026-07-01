Hindistan-Çin Sınır Ticaretine Lipulekh Geçidi ile Yeniden Başlandı

Çin ile Hindistan arasında 2020'deki sınır çatışmasının ardından kapatılan dağ geçitlerinden Lipulekh'in sınır ticaretine açıldığı bildirildi.

Press Trust of India'nın haberine göre, 26 tüccarın oluşturduğu bir kafile, Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinden Çin'in Tibet Özerk Bölgesinin Ngari ilindeki Taklakot pazarına gitmek üzere 26 Haziran'da sınırdan geçti.

Geçidin açılması, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin, Hindistan'da 22-23 Haziran'da düzenlenen BRICS Ulusal Güvenlik Danışmanları ve Yüksek Temsilcileri Toplantısı için bu ülkeye yaptığı ziyaretin ardından geldi.

2020'deki sınır çatışmasının ardından kesilen sınır ticaretinin yeniden başlaması, iki ülke arasında son dönemdeki yumuşama sürecinin sonucu olarak görülüyor.

Uttarakhand eyaleti sınırlarında bulunan, 5 bin 300 metre yükseklikteki Lipulekh Geçidi, Himaçal Pradeş eyaletindeki Shipki La Geçidi ve Sikkim eyaletindeki Nathu La Geçidi ile birlikte Hint hükümetinin Çin ile sınır ticareti için belirlediği üç nokta arasında yer alıyor.

Geçit 6 yıldır kapalıydı

Lipulekh ve diğer geçitler, Galvan Vadisi'nde 20 Hindistan ve 4 Çin askerinin hayatını kaybettiği çatışmanın ardından kapatılmıştı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Hindistan Başbakanı Nerandra Modi'nin 2024'te Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS Zirvesi'ndeki görüşmesinin ardından taraflar, sınır sorunu müzakerelerine yeniden başlamış ve bu kapsamda sınır ticareti için kullanılan 3 dağ geçidinin yeniden açılmasında mutabakata varmıştı.

Çin ile Hindistan arasında Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı, egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın "Arunaçal Pradeş" eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ediyor. Yeni Delhi ise Aksay Çin Platoları'nı kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Pekin yönetimince işgal edildiğini savunuyor.