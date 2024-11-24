Hindistan'da Cami İncelemesinde Çatışma: 3 Ölü

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Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde, Hindu tapınağı üzerine inşa edildiği iddiasıyla camide yapılan inceleme sırasında polis ve göstericiler arasında çıkan arbedede 3 kişinin hayatını kaybettiği, 30'un üzerinde polisin yaralandığı bildirildi.

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, Uttar Pradeş'e bağlı Moradabad kentinin Sambhal bölgesinde, Babürlüler döneminden kalan Jama Mescidi'nin mahkeme kararıyla incelenmesi sırasında polis ve karara karşı çıkan göstericiler arasında arbede çıktı.

Moradabad Emniyet Müdürü Aunjaneya Kumar Singh, göstericilerle polis arasında çıkan arbedede 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 30'dan fazla polisin ise yaralandığını aktardı.

Bazı göstericilerin polise taş attığını, polisin göz yaşartıcı bomba ve plastik mermilerle karşılık verdiğini belirten Singh, 3'ü kadın 15 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

Olay

Yerel basındaki haberlere göre, Sambhal'da Babürler döneminden kalan caminin Hindu tapınağı üzerine inşa edildiği iddiasını barındıran bir dilekçe mahkemeye verildi.

Mahkeme, caminin bulunduğu bölgenin incelenmesine karar verirken bir ekip görevlendirildi.

Ekip, caminin bulunduğu yerde ilk olarak 19 Kasım'da Hindu tapınağı üzerine inşa edildiği iddiasıyla incelemelerine başlarken bazı bölge sakinleri karara tepki gösterdi.

İnceleme kararını destekleyenler "tarihi gerçeklerin ortaya çıkarılması" gerektiğini savunurken, dilekçeye karşı çıkan göstericiler ise mahkeme kararının Hindistan'ın 1991 tarihli İbadet Yerleri Yasası'yla korunan ibadet alanlarının kutsallığı prensibine aykırı olduğunu belirtiyor.

Dilekçeyi destekleyenler ayrıca, "Babürname" ve "Ain-e-Akbari" gibi Babürler döneminden kalan tarihi metinlerin, caminin üstüne inşa edildiğini iddia ettikleri Hindu tapınağının Babür Şah tarafından 1529'da yıkıldığını kanıtladığını savunuyor.

Camideki incelemenin bugün tamamlandığı kaydedilirken, sonuçların 29 Kasım'a kadar mahkemeye sunulması bekleniyor.

Siyasilerden tepkiler

Hindistan'da parlamentonun Eyaletler Meclisi (Rajya Sabha) kanadı üyesi Imran Pratapgarhi, sosyal medya hesabı X üzerinden, göstericiler ve polis arasında yaşanan arbede sırasında bazı polis memurlarının Müslümanlara karşı gerçek mermi kullandığını gösterdiğini söylediği bir video paylaşarak polisin Müslümanlara karşı davranışını eleştirdi.

Sosyalist yönelimli Samajwadi Partisinin (SP) Genel Başkanı Akhilesh Yadav ise yaşanan olaylardan dolayı Hindistan Başbakanı Narendra Modi hükümetini suçladı.

Yadav, Modi'nin Bharatiya Janata Partisinin (BJP) Uttar Pradeş eyaletinde yapılan ara seçimlerde usulsüzlük yaptığını iddia ederek hükümetin "dikkatleri üzerinden uzaklaştırmak" için bu olayları düzenlediğini öne sürdü.

Hindistan Halk Meclisi (Lok Sabha) üyesi Ziya-ur Rahman Bark da mahkemenin inceleme kararını eleştirerek "Sambhal'daki Jama Mescidi tarihi bir yer. Hindistan Anayasa Mahkemesi, ibadet yerlerinin 1947'de var olduğu şekliyle kalması gerektiğine karar vermişti." ifadelerini kullandı.