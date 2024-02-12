Hindistan\'da Çiftçi Protestoları: Traktörlerle Yeni Delhi\'ye Yolculuk Başladı

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Hindistan'da taleplerinin yerine getirilmemesini protesto etmek amacıyla traktörlerle başkent Yeni Delhi'ye doğru yola çıkan çiftçileri durdurabilmek için şehre giden bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Asian News International'ın (ANI) haberine göre, polis, çiftçi protestolarına karşı alınan önlemler hakkında açıklamada bulundu.

Polis, 2021'de hükümete ilettikleri taleplerin halen yerine getirilmemesini protesto etmek amacıyla traktörleriyle Yeni Delhi'ye hareket eden çiftçilerin şehre girişini önlemek için bazı yolların dikenli tel örgü ve bariyerlerle kapatıldığını bildirdi.

Delhi ve Uttar Pradesh arasında kalan bölgede halkın kamuya açık alanda toplanmasının da yasaklandığını kaydeden polis, ayrıca Uttar Pradesh'ten gelen traktör, otobüs, kamyon ve ticari araçların başkente girişinin de kısıtlandığını belirtti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 2021'de çiftçilerin ürettiği mahsuller için sağlanacak mali destekleri istişare etmek üzere çiftçiler ve hükümet yetkililerinden oluşan bir kurul oluşturacağını söylemişti.

Çiftçiler, hükümeti bu sözü tutmamakla suçluyor.