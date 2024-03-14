Hindistan'da Futbolcu Hassane Jr'a Saldırı

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Hindistan'da oynanan maç sırasında seyirciler, Fildişi Sahili vatandaşı futbolcu Diarrassouba Hassane Jr'a saldırdı.

India Today'in haberine göre, Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde, Jawahar Mavoor takımında oynayan Hassane, maç sırasında seyircilerin saldırısına uğradı.

Görgü tanıkları, olayın Hassane'nin, seyircilerden birini tekmelemesinin ardından yaşandığını öne sürdü.

Haber kanalının internet sitesi, kalabalık grubun, Hassane'yi köşeye sıkıştırıp darbettiği anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

Yerel polise şikayette bulunan Hassane, insanların kendisine, korner vuruşu yapmaya hazırlanırken saldırdığını ve taş attığını iddia etti.

Hassane, olayı "ırkçı saldırı" olarak değerlendirdi

Indian Express'in haberinde, Hassane'nin polise verdiği ifadesinde, "Seyircilerden biri bana taş fırlattı ve kafama isabet etti. Arkamı döndüğümde bana iki taş daha attı ve bağırmaya başladılar. Bana, 'Afrika maymunu ve kara kedi' dediler." şeklindeki sözleri yer aldı.

Takımının taraftarlarının yardımıyla saldırılardan kaçtığını belirten Hassane, ırkına ve kendisine hakaret edildiğini öne sürerek, "Derimin rengi yüzünden saldırıya uğradım." dedi.