Hindistan'da Futbolcu Hassane Jr'a Saldırı - Son Dakika
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Hindistan'da Futbolcu Hassane Jr'a Saldırı

Hindistan'ın Kerala eyaletinde oynanan maçta Fildişi Sahili vatandaşı futbolcu Diarrassouba Hassane Jr, seyircilerin saldırısına uğradı. Hassane'nin bir seyirciyi tekmelemesinin ardından yaşanan olayda, kalabalık grup Hassane'yi köşeye sıkıştırıp darbetti. Hassane, saldırının ırkçı bir saldırı olduğunu iddia etti ve takımının taraftarlarının yardımıyla saldırılardan kaçtığını belirtti.

14.03.2024 14:02  Güncelleme: 14:03
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Hindistan'da oynanan maç sırasında seyirciler, Fildişi Sahili vatandaşı futbolcu Diarrassouba Hassane Jr'a saldırdı.

India Today'in haberine göre, Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde, Jawahar Mavoor takımında oynayan Hassane, maç sırasında seyircilerin saldırısına uğradı.

Görgü tanıkları, olayın Hassane'nin, seyircilerden birini tekmelemesinin ardından yaşandığını öne sürdü.

Haber kanalının internet sitesi, kalabalık grubun, Hassane'yi köşeye sıkıştırıp darbettiği anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

Yerel polise şikayette bulunan Hassane, insanların kendisine, korner vuruşu yapmaya hazırlanırken saldırdığını ve taş attığını iddia etti.

Hassane, olayı "ırkçı saldırı" olarak değerlendirdi

Indian Express'in haberinde, Hassane'nin polise verdiği ifadesinde, "Seyircilerden biri bana taş fırlattı ve kafama isabet etti. Arkamı döndüğümde bana iki taş daha attı ve bağırmaya başladılar. Bana, 'Afrika maymunu ve kara kedi' dediler." şeklindeki sözleri yer aldı.

Takımının taraftarlarının yardımıyla saldırılardan kaçtığını belirten Hassane, ırkına ve kendisine hakaret edildiğini öne sürerek, "Derimin rengi yüzünden saldırıya uğradım." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hindistan'da Futbolcu Hassane Jr'a Saldırı - Son Dakika

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