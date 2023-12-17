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Hindistan'da güneş enerjisi fabrikasında patlama: 9 ölü - Son Dakika
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Hindistan'da güneş enerjisi fabrikasında patlama: 9 ölü

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde bir güneş enerjisi fabrikasında meydana gelen patlamada en az 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Patlamanın nedeni henüz belirlenemedi.

Hindistan\'da güneş enerjisi fabrikasında patlama: 9 ölü
17.12.2023 - 17:12,
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YENİ DELHİ, 17 Aralık (Xinhua) -- Hindistan'ın güneybatısındaki Maharaştra eyaletinde Pazar günü bir güneş enerjisi fabrikasında meydana gelen patlamada en az 9 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı. Haber, yerel bir polis tarafından telefonla Xinhua'ya teyit edildi.

Basında, Nagpur Kırsalı Polis Müfettişi Harsh Poddar'ın "Patlama Solar Explosive Şirketi'ndeki döküm hidrofor tesisinde ambalajlama sırasında meydana geldi. Daha fazla ayrıntı bekleniyor" şeklindeki sözleri yer aldı.

Yaralılar ise yerel bir hastaneye kaldırıldı.

India Today'in haberine göre, patlamanın meydana geldiği fabrikanın ait olduğu şirket, Savunma Bakanlığına patlayıcı ve diğer savunma ekipmanları tedarik ediyordu.

Kaynak: Xinhua
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Maharaştra, Aralık, India, Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'da güneş enerjisi fabrikasında patlama: 9 ölü - Son Dakika
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