Hindistan\'da hükümet yetkilileri çiftçi temsilcileriyle görüştü

Hindistan'da hükümet yetkilileri, 2021'de hükümete ilettikleri taleplerin yerine getirilmediği gerekçesiyle protesto düzenleyen çiftçilerin temsilcileriyle görüştü.
Hindustan Times gazetesinin haberine göre, aralarında Ticaret ve Sanayi Bakanı Piyush Goyal'ın da bulunduğu hükümet yetkilileri, çiftçilerin çatı örgütlerinden Punjab Kisan Mazdoor Sangharsh Komitesinin Genel Sekreteri Sarwan Singh Pandher ve çiftçi sendikalarının temsilcileriyle bir araya geldi.
Görüşmede yetkililer, çiftçilere, kamu kurumları aracılığıyla bakliyat, mısır ve pamuk mahsullerini belirlenecek asgari fiyattan almayı teklif etti.
Çiftçilere, satın alınacak ürün miktarının da sınırlandırılmayacağını belirleyen yetkililer, 5 yıllık "kapsamlı plan" önerdi.
Yaklaşık 4 saati bulan görüşmelerin ardından Goyal, basına yaptığı açıklamada, görüşmeler sırasında "yenilikçi" ve "ezber bozan" fikirler ortaya çıktığını söyledi.
Goyal, görüşmeye katılan çiftçi temsilcilerinin karar vermek için süre istediğini kaydetti.
Çiftçilerin 2021'de protestoları
Başbakan Narendra Modi hükümeti, Eylül 2020'de tarım sektörüne serbestleşme getiren, taban fiyat ve destekleme alımı politikalarını sona erdiren 3 düzenlemeyi yasalaştırmıştı.
Yeni yasaların, çiftçilere ürünlerini pazarlama özgürlüğü tanıyarak özel yatırımla tarımsal büyümeyi teşvik edeceğini savunan hükümete karşı çiftçiler, bu yasaların kazançlarını azaltacağını, aracı şirketlere daha fazla yetki tanıyacağını ve sonunda kendilerini topraksız bırakacağını ileri sürmüştü.
Uttar Pradeş'in Lakhimpur Kheri bölgesinde bakanların bölge ziyaretini protesto eden çiftçi sendikaları, dönemin İçişleri Bakanı Ajay Mishra'nın konvoyundan bir aracın yol kenarındaki çiftçilerin üzerine sürüldüğünü iddia etmişti.
Polis, yaptığı açıklamada, olayda 4'ü çiftçi 8 kişinin öldüğünü bildirmiş, bölgedeki araçların ateşe verilmesiyle ilgili görüntüler paylaşılmıştı.
Olumsuz hava koşulları ve Kovid-19 salgını nedeniyle birçok tarım işçisinin yaşamını yitirdiği protestoların ardından Modi, Kasım 2021'de tarım yasalarının geri çekileceğini açıklamıştı.
Üç tarım yasasının feshi için hazırlanan yasa tasarısı, Modi'nin yasaları geri çekme kararını açıklamasından 10 gün sonra parlamentonun alt ve üst kanadında yapılan oylamada kabul edilmişti.
Çiftçiler ise yasa tasarısının oylamada kabul edilmesinin ardından gösterilerine son vermişti.
Çiftçi liderlerinden Balbir Singh Rajewal, "Bu, çiftçiler için büyük bir zafer. Hükümetin taleplerimizi kabul etmesini sağladık." demişti.
İlerleyen süreçte hükümetin atacağı adımları gözden geçireceklerini ifade eden Rajewal, gelecekte nasıl bir yol izleyeceklerine karar vereceklerini söylemişti.
Çiftçiler, 13 Şubat'ta hükümetin verdiği sözleri yerine getirmediğini gerekçe göstererek gösteri düzenlemeye başlamıştı.
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