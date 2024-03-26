Hindistan'da Kejriwal'ın serbest bırakılması için protesto düzenleyen göstericiler gözaltına alındı

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YENİ Hindistan'da polis, rüşvet kabul ettiği suçlamasıyla gözaltına alınan muhalefetteki "Sıradan Halkın Partisi (Aam Aadmi Partisi-AAP)" lideri ve Delhi eyaleti Başbakanı Arvind Kejriwal'ın serbest bırakılması için protesto düzenleyen onlarca göstericiyi gözaltına aldı.

Başkent Yeni Delhi'de bulunan Parlamento binası yakınlarında toplanan ve "Çok Yaşa Kejriwal" sloganları atan yaklaşık 300 göstericiye, polis müdahale etti.

Kejriwal'ın serbest bırakılmasını talep eden protestoculardan onlarcasını gözaltına alan polis, başkentte hükümet binalarının bulunduğu bölgelerde üçten fazla kişinin toplanmasını yasakladı.

Muhalefet partisi liderinin gözaltına alınması

Kejriwal, partisi ve birlikte çalıştığı eyalet bakanlarının, yaklaşık 2 yıl önce alkol satış ruhsatı için 12 milyon dolar rüşvet kabul ettiği suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

AAP, Hindistan'da görevi başındayken gözaltına alınan ilk eyalet başbakanı olan Kejriwal'a yöneltilen suçlamaları reddetmişti.

Kejriwal'ın gözaltına alınması üzerine yüzlerce AAP destekçisi, başkentte protestolar düzenlerken, partinin bazı üst düzey yetkilileri ile polis arasında arbede yaşanmıştı.

AAP Sözcüsü Saurabh Bharadwaj, Kejriwal'ın gözaltına alınmasından Başbakan Narendra Modi'nin iktidardaki Bharatiya Janata Partisini (BJP) sorumlu tutarak, "Tüm bunlar ulusal seçimleri kazanmak için yapılıyor." demişti.