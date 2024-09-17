Hindistan'da Mülk Yıkımları 1 Ekim'e Kadar Durduruldu

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Hindistan'da, Anayasa Mahkemesi'nin izni olmadan, şiddet olaylarına karışanlara ait mülklerin yıkılması 1 Ekim'e kadar durduruldu.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, şiddet olaylarına karışan Müslümanlara ait ev ve iş yerlerinin buldozerlerle yıkılmasının ardından mahkeme, bu kişilere ait yapıların mahkeme izni olmadan yıkılmasının 1 Ekim'e kadar durdurulmasına karar verdi.

Hindistan Anayasa Mahkemesi, kararın devlet yolu, su kaynağı ve demir yolu hattı gibi kamuya ait bölgelerde bulunan yapıları kapsamadığını belirtti.

Mahkeme, belediye yasaları kapsamında yapıların ne zaman ve nasıl yıkılabileceğine ilişkin yönergeler oluşturacağını duyurdu.

Hindistan'da Hindu-Müslüman çatışmalarının yaşandığı eyaletlerde büyük çoğunluğu Müslümanlara ait ev ve dükkanların yıkılmasının "cezalandırma yöntemi" olarak kullanıldığı iddia edilmişti.

Yetkililerin suç işlemekle itham edilen kişilerin evlerini hedef aldığı yıkım uygulamasına karşı itirazlar Anayasa Mahkemesi'nde görüşülüyordu.