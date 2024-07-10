Hindistan'da Otobüs Kazası: 18 Ölü, 19 Yaralı - Son Dakika
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Hindistan'da Otobüs Kazası: 18 Ölü, 19 Yaralı

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde bir otobüsün süt tankerine çarpması sonucu 18 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Kazanın nedeni henüz belirlenemedi.

10.07.2024 09:41
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YENİ DELHİ, 10 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde çift katlı bir otobüsün bir süt tankerine çarpması sonucu en az 18 kişi hayatını kaybederken, 19 kişi de yaralandı.

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre Çarşamba günü Bihar eyaletinin Sitamarhi kentinden Delhi'ye gitmekte olan çift katlı otobüs, süt tankerine arkadan çarptı.

Unnano bölgesi yetkilisi Gaurang Rathi medyaya yaptığı açıklamada, "Bugün saat 5.15 sularında Bihar eyaletinin Motihari kentinden gelen özel bir şirkete ait otobüs, ulusal karayolunda bir süt tankeriyle çarpıştı. Kazada 18 kişi hayatını kaybederken, 19 kişi de yaralandı. İlk incelemeler otobüsün aşırı hız yaptığına işaret ediyor" dedi.

Rathi, yaralıların en yakın sağlık kuruluşunda tedavi altına alındıktan sonra bölge hastanesine sevk edildiğini belirtti.

Polis, kazanın nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

Hindistan'da ölümle sonuçlanan trafik kazaları genellikle kapasite üstü yüklenme, yolların bakımsızlığı ve dikkatsiz araç kullanımından kaynaklanıyor.

Yetkililer, Hindistan genelinde her yıl yaklaşık yarım milyon trafik kazası yaşandığını ve kazalarda yaklaşık 150.000 kişinin öldüğünü belirtiyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Hindistan'da Otobüs Kazası: 18 Ölü, 19 Yaralı - Son Dakika

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