Hindistan'da Trafik Kazası: 10 Ölü

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YENİ DELHİ, 7 Kasım (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde bir kamyonun üç tekerlekli bir araca çarpması sonucu en az 10 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Kaza çarşamba günü Uttar Pradeş'in başkenti Lucknow'un yaklaşık 120 kilometre kuzeybatısındaki Hardoi bölgesinin Bilgram mevkinde meydana geldi.

Üst düzey emniyet yetkilisi olan Neeraj Jadaun, "Polis ekibi olay yerine ulaşarak kurbanları hastaneye kaldırdı. 6 kadın, 3 çocuk ve bir erkek olmak üzere 10 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 4 kişi ise daha iyi tedavi imkanlarına sahip bölge hastanesine sevk edildi" dedi.

Jadaun, "Kamyona el konuldu. Görgü tanıkları, kamyonun bir motosiklete çarpmamak için manevra yaparken üç tekerlekli araca çarptığını söyledi. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor" diye ekledi.

Yetkililer, Hindistan genelinde her yıl yaklaşık yarım milyon trafik kazası yaşandığını ve bu kazalarda yaklaşık 150.000 kişinin öldüğünü belirtiyor.