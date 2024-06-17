Hindistan'da Yük Treni Yolcu Trenine Çarptı: 5 Ölü, 25 Yaralı - Son Dakika
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Hindistan'da Yük Treni Yolcu Trenine Çarptı: 5 Ölü, 25 Yaralı

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde bir yük treninin yolcu trenine çarpması sonucu en az 5 kişi hayatını kaybetti, 25'ten fazla kişi yaralandı. Kazanın meydana geldiği bölgeye kurtarma ve tıbbi yardım ekipleri sevk edildi.

17.06.2024 10:40
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YENİ DELHİ, 17 Haziran (Xinhua) -- Hindistan'ın doğusundaki Batı Bengal eyaletinde Pazartesi günü bir yük treninin yolcu trenine çarpması sonucu en az 5 kişi hayatını kaybederken, 25'ten fazla kişi ise yaralandı.

Kuzeydoğu Sınır Demiryolu (NFR) yetkilisinin telefonla Xinhua'ya yaptığı açıklamaya göre kaza eyaletin Darjeeling ilçesinin Phansidewa bölgesindeki Rangapani tren istasyonu yakınlarında yerel saatle 09.00 sularında bir yük treninin "Kanchanjunga Express" yolcu trenine çarpması sonucu meydana geldi.

Batı Bengal Eyalet Başbakanı Mamata Banerjee X'te yaptığı paylaşımda, "Darjeeling ilçesinin Phansidewa bölgesinde meydana gelen trajik tren kazasını öğrenmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Ayrıntılar henüz netleşmese de, Kanchenjunga Express'e bir yük treninin çarptığı bildirildi. Bölge idari amiri, polis müfettişi, doktorlar, ambulanslar ve afet ekipleri kurtarma, iyileştirme ve tıbbi yardım için bölgeye sevk edildi. Olaya acilen müdahale ediliyor" dedi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Hindistan'da Yük Treni Yolcu Trenine Çarptı: 5 Ölü, 25 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'da Yük Treni Yolcu Trenine Çarptı: 5 Ölü, 25 Yaralı - Son Dakika
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