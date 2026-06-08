Hindistan'dan İran-İsrail Gerilimine Diplomatik Çağrı - Son Dakika
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Hindistan'dan İran-İsrail Gerilimine Diplomatik Çağrı

08.06.2026 15:47
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Hindistan, İran ile İsrail arasındaki gerilimin sona ermesi için taraflara müzakereleri tavsiye etti.

Hindistan hükümeti, İran ile İsrail arasındaki gerilim sürerken, barış ve istikrarın tesisi için taraflara müzakereleri diplomatik bir çözümle sonuçlandırmaları çağrısı yaptı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından, İran ile İsrail arasında yeniden alevlenen gerilime ilişkin açıklamada bulunuldu.

Yeni Delhi yönetiminin, Orta Doğu'daki saldırılardan "derin üzüntü" duyduğu kaydedilen açıklamada, bu gelişmelerin uluslararası toplum için son derece "endişe verici" olduğu aktarıldı.

Açıklamada, Orta Doğu'daki gerilimin 100 günden fazla sürdüğü, büyük bir insani acıya yol açtığı ve küresel ekonomi ile enerji kaynakları üzerinde de ciddi bir olumsuz etki yaratığı ifade edildi.

Açıklamada, tüm taraflara, gerilimi derhal yatıştırmaları, sivillerin zarar görmemesini sağlamaları ve bölgede barış ile istikrarın yeniden tesis edilebilmesi için devam eden müzakereleri diplomatik bir çözümle sonuçlandırmaları çağrısı yapıldı.

İsrail ordusu dün ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemiş, İranlı yetkililer İsrail'in bu saldırısına tepki göstererek karşılık vereceğini duyurmuştu.

İran'dan gece saatlerinde üç dalga halinde ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki birçok kentte sirenler çalmıştı.

İsrail ordusu, İran'ın batı ve orta kesimini hedef aldığını açıklamış, Tahran da bu saldırıya füzelerle yanıt vermişti.

Kısa bir süre önce İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı, İsrail'e yönelik askeri operasyonların durdurulduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hindistan'dan İran-İsrail Gerilimine Diplomatik Çağrı - Son Dakika

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