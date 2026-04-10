Hindistan'dan Lübnan Açıklaması

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, İsrail ordusunun saldırıları altında bulunan Lübnan'daki gidişatı "son derece rahatsız edici" şeklinde niteleyerek, sivil ölümlerinden "derin endişe" duyduklarını bildirdi.

Asian News International'ın (ANI) haberine göre Jaiswal, başkent Yeni Delhi'de bakanlıklar arası bilgilendirme toplantısında, Lübnan'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Jaiswal, "Lübnan'da çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğine ilişkin haberlerden derin endişe duyuyoruz." dedi.

Lübnan'daki olayların gidişatını "son derece rahatsız edici" olarak nitelendiren Jaiswal, Hindistan'ın sivillerin korunmasını "en öncelikli konu" olarak değerlendirdiğini ifade etti.

Jaiswal, uluslararası hukuka uymanın gerekliliğini vurguladı.

İsrail'in Lübnan'a saldırısı

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1888 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.