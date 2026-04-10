Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hindistan'dan Lübnan Açıklaması

10.04.2026 16:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan, Lübnan'daki sivil ölümlerden endişe duyduğunu belirtti, durumu 'rahatsız edici' olarak nitelendirdi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, İsrail ordusunun saldırıları altında bulunan Lübnan'daki gidişatı "son derece rahatsız edici" şeklinde niteleyerek, sivil ölümlerinden "derin endişe" duyduklarını bildirdi.

Asian News International'ın (ANI) haberine göre Jaiswal, başkent Yeni Delhi'de bakanlıklar arası bilgilendirme toplantısında, Lübnan'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Jaiswal, "Lübnan'da çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğine ilişkin haberlerden derin endişe duyuyoruz." dedi.

Lübnan'daki olayların gidişatını "son derece rahatsız edici" olarak nitelendiren Jaiswal, Hindistan'ın sivillerin korunmasını "en öncelikli konu" olarak değerlendirdiğini ifade etti.

Jaiswal, uluslararası hukuka uymanın gerekliliğini vurguladı.

İsrail'in Lübnan'a saldırısı

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1888 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Savaş ve Çatışma, İsrail Ordusu, Dış Politika, Orta Doğu, Hindistan, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 16:47:25. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.