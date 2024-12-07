Hindistan'dan Suriye'ye Seyahat Uyarısı

YENİ Hindistan Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına Suriye'ye seyahat etmemeleri uyarısında bulundu. Hindistan Dışişleri Bakanlığından, Suriye'ye seyahate ilişkin açıklama yapıldı.
Hindistan vatandaşlarının Suriye'ye seyahat etmemesi uyarısı yapılan açıklamada, halihazırda ülkede bulunan kişiler için de Büyükelçilikle temasta kalınmaları tavsiye edildi. Açıklamada ayrıca, Suriye'deki Hindistan vatandaşlarına en erken ticari uçuşla ülkeyi terk etmeleri çağrısı yapıldı.
Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.
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