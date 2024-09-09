Hindistan'dan Gazze İçin Ateşkes Çağrısı

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Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de "en kısa sürede ateşkes sağlanması" gerektiğini söyledi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Jaishankar, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Hindistan- Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) toplantısında konuştu.

Jaishankar, Gazze'ye saldırıların ciddi endişe kaynağı olduğunu ifade ederek, "masum sivillerin öldürülmesinden derin acı duyduklarını" dile getirdi.

Filistin'de iki devletli çözümü desteklediklerini belirten Jaishankar, Gazze'de "en kısa sürede ateşkes sağlanması" çağrısında bulundu.

Jaishankar, ayrıca Körfez İşbirliği Konseyinin önemine dikkati çekerek, bölgedeki ülkelerle işbirliğinin enerji, sağlık ve eğitim gibi çeşitli alanların canlandırılmasına katkıda bulunabileceğini ifade etti.