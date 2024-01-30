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Hindistan Donanması, Somalili korsanlarca kaçırılan gemideki Pakistanlı mürettebatı kurtardı - Son Dakika
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Hindistan Donanması, Somalili korsanlarca kaçırılan gemideki Pakistanlı mürettebatı kurtardı

Hindistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hindistan Donanması'na ait INS Sumitra isimli savaş gemisi, Somali açıklarında korsanlarla mücadele görevi sırasında Al Naeemi isimli balıkçı gemisini ve 19 kişilik mürettebatını kurtardı. Ayrıca, aynı gemi daha önce korsanlarca kaçırılan İran bayraklı Iman balıkçı gemisinin mürettebatını da kurtardı.

Hindistan Donanması, Somalili korsanlarca kaçırılan gemideki Pakistanlı mürettebatı kurtardı
30.01.2024 - 10:43,  Güncelleme: 10:48
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Hindistan donanması, Umman Denizi'nde Somalili korsanlarca kaçırılan gemideki 19 Pakistanlı mürettebatı kurtardı.

Hindistan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Somali açıklarında korsanlarla mücadele ve deniz güvenliği için görevlendirilen "INS Sumitra" isimli savaş gemisinin başarılı bir operasyon gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Somali'nin doğu kıyısı açıklarında korsanlarca kaçırılan "Al Naeemi" isimli balıkçı gemisinin ve 19 kişilik mürettebatının, 11 Somalili korsanın elinden kurtarıldığı ifade edildi.

Hindistan Donanması Sözcüsü, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, INS Sumitra'nın gemiyi durdurduğunu ve mürettebatın tamamının güvenli şekilde korsanların elinden kurtarıldığını kaydetti.

Öte yandan INS Sumitra'nın, 28 Ocak'ta korsanlarca kaçırılan İran bayraklı balıkçı gemisi Iman'ın mürettebatını da kurtardığı bildirildi.

Kaynak: AA
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Umman Denizi, Somali, India, İran, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan Donanması, Somalili korsanlarca kaçırılan gemideki Pakistanlı mürettebatı kurtardı - Son Dakika
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