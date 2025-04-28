Pakistan ile savaşın eşiğine gelen Hindistan, 26 adet Rafale savaş uçağı satın aldı - Son Dakika
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Pakistan ile savaşın eşiğine gelen Hindistan, 26 adet Rafale savaş uçağı satın aldı

Pakistan ile savaşın eşiğine gelen Hindistan, 26 adet Rafale savaş uçağı satın aldı

Pakistan ile savaşın eşiğine gelen Hindistan, Fransa ile 26 adet Rafale savaş uçağının tedarikine ilişkin 7,4 milyar dolarlık anlaşma imzaladı. Uçakların 2030'a kadar teslim edilmesi bekleniyor.

28.04.2025 18:39
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Komşusu Pakistan ile savaşın eşiğine gelen Hindistan, 26 adet Rafale savaş uçağının tedarikine ilişkin Fransa ile anlaşmaya vardı.

7,4 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA

Hindistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hindistan ile Fransa, Yeni Delhi'de 26 Rafale uçağının Hint donanmasına katılımı için 7,4 milyar dolar değerinde "hükümetler arası anlaşma" imzaladı.

Pakistan ile savaşın eşiğine gelen Hindistan, Fransa'dan 26 Rafale savaş uçağı satın aldı

2030'A KADAR TESLİM EDİLECEK

Hindistan Hava Kuvvetlerine ait Rafale filosu için ek ekipman alımını da içeren anlaşma, ülkedeki yerli silahların entegrasyonu amacıyla teknoloji transferi sağlanmasını ve Rafale uçaklarının gövdesinin üretimi için tesis kurulmasını da kapsıyor. Uçakların 2030'a kadar teslim edilmesi beklenen anlaşma çerçevesinde mürettebat, Fransa ve Hindistan'da eğitim alacak.

HAVA İLE KARA KUVVETLERİ ARASINDAKİ ORTAK OPERASYONEL KABİLİYETİ ARTIRACAK

Fransız savunma şirketi Dassault Aviation tarafından üretilen ve deniz ortamında da operasyonel kabiliyeti yüksek Rafale-Marine'in, halihazırda Hindistan'ın elinde bulunan Rafale uçaklarıyla benzerlik taşıdığı belirtilen açıklamada, bu yeni anlaşmayla tedarik edilecek uçakların hava ile kara kuvvetleri arasındaki ortak operasyonel kabiliyeti artıracağı ifade edildi.

Pakistan ile savaşın eşiğine gelen Hindistan, Fransa'dan 26 Rafale savaş uçağı satın aldı

2016'DA DA 36 RAFALE ALINMIŞTI

Hindistan, 2016'da Fransa ile imzaladığı 8,8 milyar dolarlık anlaşma kapsamında 36 Rafale savaş uçağını teslim almıştı.

HİNDİSTAN İLE PAKİSTAN ARASINDAKİ GERİLİM

Hindistan'ın idaresindeki Cammu ve Keşmir eyaletinin Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Pakistan ile savaşın eşiğine gelen Hindistan, Fransa'dan 26 Rafale savaş uçağı satın aldı

Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Hindistan, Politika, Pakistan, Savunma, Güncel, Fransa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan ile savaşın eşiğine gelen Hindistan, 26 adet Rafale savaş uçağı satın aldı - Son Dakika

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