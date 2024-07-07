Hindistan'ın kuzeydoğusunda şiddetli yağışlar ve sellerde ölü sayısı 58'e çıktı

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Hindistan'ın kuzeydoğusunda etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 58'e çıktı.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, ülkenin kuzeydoğu eyaletlerinde yağışlar ve seller etkili olmaya devam ediyor.

Assam eyaletinden afet yönetimi yetkilileri, sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 58'e ulaştığını açıkladı.

Binlerce kişinin evlerinden tahliye edildiğini belirten yetkililer, bu kişilerin barınabilmesi için eyaletin farklı bölgelerinde yüzlerce kamp kurulduğunu ifade etti.

Yetkililer, Assam'da 27 bölgede yaklaşık 2,3 milyon kişinin sellerden olumsuz etkilendiğini bildirdi.

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), ülkenin kuzeydoğu eyaletleri için kırmızı alarm vermişti.

Her yıl haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları bölgede büyük hasara yol açıyor. Bilim insanları, Bangladeş ve Hindistan'ın kuzeydoğu bölgelerinde son yıllarda görülen düzensiz ve aşırı yağışların iklim değişikliğinden kaynaklandığı görüşünü paylaşıyor.