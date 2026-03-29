Hindistan LPG Tankerleri Hürmüz Boğazı'ndan Geçti

29.03.2026 22:19
Hindistan bayraklı iki LPG tankeri Hürmüz Boğazı'nı güvenli bir şekilde geçti, 94 bin ton taşıyor.

Hindistan bayraklı, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) taşıyan iki tankerin Hürmüz Boğazı'nı geçerek ülkeye doğru ilerlediği duyuruldu.

Asian News International'ın (ANI) haberine göre, Hindistan Petrol ve Doğal Gaz Bakanlığından yapılan açıklamada, toplamda 94 bin metrik ton LPG taşıyan iki tankerin Hürmüz Boğazı'nı güvenli şekilde geçtiği aktarıldı.

Açıklamada, tankerlerden birinin 31 Mart'ta, diğerinin ise 1 Nisan'da Hindistan'a ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

Bölgedeki 18 Hindistan bayraklı gemide 485 Hint denizcinin görev yaptığı belirtilen açıklamada, denizcilerin güvenliğinin sağlandığı ve son 24 saat içinde söz konusu gemilerle ilgili herhangi bir olayın bildirilmediği ifade edildi.

Daha önce Hindistan bayraklı dört LPG tankerinin de boğazı güvenli şekilde geçtiği aktarılmıştı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın ardından gemi trafiğinin düştüğü Hürmüz Boğazı'ndan güvenli ve serbest geçişin sağlanmasının "en büyük öncelikleri" olduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA

Denizcilik, Ekonomi, Ankara, Enerji, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
