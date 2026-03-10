Hindistan LPG Üretimini Artırma Talebinde Bulundu - Son Dakika
Hindistan LPG Üretimini Artırma Talebinde Bulundu

10.03.2026 16:53
Hindistan, Ortadoğu'daki çatışmalar nedeniyle LPG üretimini artırmaları için rafinerilere talimat verdi.

YENİ DELHİ, 10 Mart (Xinhua) -- Hindistan, Ortadoğu'da devam eden çatışmanın akaryakıt tedarikinde kesintilere yol açması üzerine petrol rafinerilerinden sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) üretimini artırmalarını istedi.

Hindistan Federal Petrol ve Doğalgaz Bakanlığı, "Mevcut jeopolitik gelişmelerden dolayı yakıt tedarikinde yaşanan kesintiler ve LPG tedarikinde görülen kısıtlamalar göz önüne alınarak, petrol rafinerilerine LPG üretimini artırmaları ve bu ekstra üretimin de yurtiçi tüketime yönelik olması talimatı verildi" dedi.

Ortadoğu'da artan gerilim, Hindistan'ın LPG ithalatı da dahil olmak üzere küresel yakıt tedarik zincirlerini etkiliyor.

Ticari LPG tüpü tedarikinde beklenmedik bir sıkıntı yaşanması, Hindistan'daki konaklama sektöründe de endişeleri artırdı. Restoran birlikleri, yeniden LPG tedarikinin başlamaması durumunda birçok restoranın günler içinde kapanabileceği uyarısında bulundu.

Yerli üretilen LPG'nin evlere tedarikine öncelik verdiklerini belirten bakanlık, stokçuluk ve karaborsayı önlemek üzere 25 günlük bir rezervasyon aralığı getirildiğini açıkladı.

Kaynak: Xinhua

