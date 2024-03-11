Hindistan'da tartışmalı 'Vatandaşlık Yasası' uygulanmaya hazırlanıyor

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YENİ Hindistan'da hükümet, komşu ülkelerden gelen Müslümanlar dışında 6 farklı dini gruba mensup kişilere vatandaşlık yolu açan tartışmalı "Vatandaşlık Yasası"nı uygulamaya hazırlanıyor.

Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah, X sosyal medya platformunda, 2019 tarihli Vatandaşlık Yasası'nın uygulanmasına ilişkin izlenecek adımları duyurdu.

31 Aralık 2014'ten önce Hindistan'a gelen gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık vermeyi amaçlayan yasa için Shah, "Bu yöntemler, artık Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da dini gerekçelerle zulme uğrayan azınlıkların ülkemizde vatandaşlık almalarını mümkün kılacak." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada da yasadan faydalanmak isteyen hak sahiplerinin başvurularını online yapabileceği bildirildi.???????

Müslümanların yasa kapsamına alınmaması tartışmalara neden olurken, ana muhalefetteki Kongre Partisi, seçimlerden hemen önce alınan kararı eleştirdi.

Yasa 2019'da büyük protestolara sahne olmuştu

Hindistan'da komşu ülkelerden gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ve aynı konumdaki Müslüman göçmenleri dışarıda bırakan "vatandaşlık yasasında değişiklik öngören tasarı" 2019'da kanunlaşmış, resmi gazetede yayımlanmıştı.

Ülkenin çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan yasa, geniş çaplı protestolara yol açmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM), vatandaşlık yasasını, "endişe verici" ve "temelde ayrımcı" olarak nitelendirmişti.

Yürürlüğe giren kanun kapsamında, özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'daki dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ile Hristiyanlar, kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek, aynı pozisyondaki Müslümanlar ise kapsam dışında tutulacak.