Hindistan, Pakistan, Avustralya, Singapur ve Maldivler Trump'a yönelik suikast girişimine tepki gösterdi

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Hindistan, Pakistan, Avustralya, Singapur ve Maldivler, ABD'de eski Başkan Donald Trump'ın seçim mitingi sırasında düzenlenen suikast girişimine tepki gösterdi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'a yönelik saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, şiddetin siyasette ve demokrasilerde yeri olmadığını kaydetti.

Trump'a acil şifalar dileyen Modi, düşünce ve dualarının Amerikan halkıyla olduğunu bildirdi.

Singapur Başbakanı ve Maliye Bakanı Lawrence Wong, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump'a yönelik suikast girişimini duyduğunda şoke olduğunu belirtti.

Wong, Trump'ın sağlık durumuna ilişkin olumlu haberlerin kendisini rahatlattığını bildirerek, düşüncülerinin saldırıdan etkilenen ve yaralananlarla olduğunu vurguladı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, X hesabından yaptığı paylaşımda, eski ABD Başkanı Trump'a yönelik saldırının endişe verici olduğunu ifade etti.

Albanese, demokratik süreçte şiddete yer olmadığını vurgulayarak, Trump'ın güvende olduğu haberinin kendisini rahatlattığını kaydetti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de X hesabından yaptığı açıklamada, "Bu şoke edici bir gelişme. Siyasetteki tüm şiddet olaylarını kınıyorum. Eski Başkan'a acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu da Trump'ın uğradığı saldırıya ilişkin X'ten yazılı açıklama yaptı.

Muizzu, şiddetin her türlüsünü şiddetle kınadığının altını çizerek, düşüncelerinin Trump, ailesi ve saldırıda yaralanan diğer kişilerle olduğunu belirtti.

Trump'a suikast girişimi

Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.

Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı.

FBI incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.