Hindistan, Pakistan, Avustralya, Singapur ve Maldivler Trump'a yönelik suikast girişimine tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hindistan, Pakistan, Avustralya, Singapur ve Maldivler Trump'a yönelik suikast girişimine tepki gösterdi

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Singapur Başbakanı Lawrence Wong, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik düzenlenen suikast girişimini kınayarak, Trump'a acil şifalar dilediklerini belirttiler. Tüm liderler, şiddetin siyasette ve demokrasilerde yeri olmadığını vurguladılar.

14.07.2024 11:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan, Pakistan, Avustralya, Singapur ve Maldivler, ABD'de eski Başkan Donald Trump'ın seçim mitingi sırasında düzenlenen suikast girişimine tepki gösterdi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'a yönelik saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, şiddetin siyasette ve demokrasilerde yeri olmadığını kaydetti.

Trump'a acil şifalar dileyen Modi, düşünce ve dualarının Amerikan halkıyla olduğunu bildirdi.

Singapur Başbakanı ve Maliye Bakanı Lawrence Wong, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump'a yönelik suikast girişimini duyduğunda şoke olduğunu belirtti.

Wong, Trump'ın sağlık durumuna ilişkin olumlu haberlerin kendisini rahatlattığını bildirerek, düşüncülerinin saldırıdan etkilenen ve yaralananlarla olduğunu vurguladı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, X hesabından yaptığı paylaşımda, eski ABD Başkanı Trump'a yönelik saldırının endişe verici olduğunu ifade etti.

Albanese, demokratik süreçte şiddete yer olmadığını vurgulayarak, Trump'ın güvende olduğu haberinin kendisini rahatlattığını kaydetti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de X hesabından yaptığı açıklamada, "Bu şoke edici bir gelişme. Siyasetteki tüm şiddet olaylarını kınıyorum. Eski Başkan'a acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu da Trump'ın uğradığı saldırıya ilişkin X'ten yazılı açıklama yaptı.

Muizzu, şiddetin her türlüsünü şiddetle kınadığının altını çizerek, düşüncelerinin Trump, ailesi ve saldırıda yaralanan diğer kişilerle olduğunu belirtti.

Trump'a suikast girişimi

Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.

Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı.

FBI incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

Narendra Modi, Donald Trump, Avustralya, Hindistan, Singapur, Pakistan, Maldiv, Uluslararası, Suç, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan, Pakistan, Avustralya, Singapur ve Maldivler Trump'a yönelik suikast girişimine tepki gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:27 Elektrik akımına kapılarak can verdiler Yürütülen soruşturmada 29 kişi hakkında gözaltı kararı Elektrik akımına kapılarak can verdiler! Yürütülen soruşturmada 29 kişi hakkında gözaltı kararı
10:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’a suikast girişimini kınadı: Türkiye olarak dost ABD halkının yanında olacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a suikast girişimini kınadı: Türkiye olarak dost ABD halkının yanında olacağız
09:50 İşte Trump’a sıkılan o kurşun ABD’li gazeteci havada yakaladı İşte Trump'a sıkılan o kurşun! ABD'li gazeteci havada yakaladı
08:46 FBI: Trump’a suikast girişiminde bulunan kişi 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks FBI: Trump'a suikast girişiminde bulunan kişi 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks
01:36 Eski ABD Başkanı Donald Trump’a miting sırasında suikast girişimi Eski ABD Başkanı Donald Trump'a miting sırasında suikast girişimi
09:05 Trump’tan suikast girişimi sonrası ilk açıklama: Kulağımın üst kısmını delip geçti, çok fazla kanama oldu Trump'tan suikast girişimi sonrası ilk açıklama: Kulağımın üst kısmını delip geçti, çok fazla kanama oldu
07:34 Trump’a yönelik saldırı sonrası Biden’dan açıklama: ABD’de bu tür hastalıklı şiddete yer yok Trump'a yönelik saldırı sonrası Biden'dan açıklama: ABD'de bu tür hastalıklı şiddete yer yok
07:15 Fatura FBI’a kesilebilir Trump’a yönelik saldırıyla ilgili vahim iddia Fatura FBI'a kesilebilir! Trump'a yönelik saldırıyla ilgili vahim iddia
02:14 Donald Trump’a saldırı anı kamerada Donald Trump'a saldırı anı kamerada
00:29 Elektrik şirketini işaret ettiler İzmir’deki faciayla ilgili Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama Elektrik şirketini işaret ettiler! İzmir'deki faciayla ilgili Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama
23:18 Aydın’da kağıt fabrikasında çıkan yangın 1 gündür söndürülemedi Aydın'da kağıt fabrikasında çıkan yangın 1 gündür söndürülemedi
22:59 Netanyahu’dan 90 kişinin öldüğü katliama skandal savunma: Kassam Tugayları liderini hedef aldık Netanyahu'dan 90 kişinin öldüğü katliama skandal savunma: Kassam Tugayları liderini hedef aldık
22:12 Rusya’dan açık tehdit: Potansiyel kurbanlar Avrupa başkentleri olacak Rusya'dan açık tehdit: Potansiyel kurbanlar Avrupa başkentleri olacak
22:11 Esenyurt’ta bir şahıs, üç köpeğini bir adama saldırttı Mahalleli tam zamanında yetişti Esenyurt'ta bir şahıs, üç köpeğini bir adama saldırttı! Mahalleli tam zamanında yetişti
20:13 İzmir’de park halindeki otomobilde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti İzmir'de park halindeki otomobilde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2024 12:08:07. #1.12#
SON DAKİKA: Hindistan, Pakistan, Avustralya, Singapur ve Maldivler Trump'a yönelik suikast girişimine tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement