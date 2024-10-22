Hindistan ve Çin Arasındaki Güven Yeniden İnşa Ediliyor

Güncel

Hindistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Upendra Dwivedi, Hindistan ve Çin arasındaki güvenin yeniden inşasının zaman alacağını belirtti.

Asian News International'ın (ANI) haberine göre, Dwivedi, Hindistan ve Çin'in, Ladakh bölgesinin doğusundaki Fiili Kontrol Hattı (LAC) boyunca yeni devriye düzenlemeleri konusunda uzlaşmasının ardından konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

İki ülke arasındaki güven konusuna işaret eden Dwivedi, "Güvenin yeniden oluşması için çabalıyoruz ve bu güvenin oluşması zaman alacaktır." dedi.

Dwivedi, bu güven inşasının askerlerin devriye gezmeye başlamasıyla gözlemlenebileceğini vurguladı.

Oluşturulan tampon bölgelere sadık kalındığının gözlemlenmesi gerektiğini belirten Dwivedi, bu sürecin aşamalar halinde ilerleyeceğini açıklayarak her adımın bölgede tırmanan tansiyonu düşürmeyi amaçladığını ifade etti.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Vikram Misri, dün yaptığı açıklamada, daha önce taraflar arasında gerilime sebep olan Ladakh'ın doğusunda Fiili Kontrol Hattı'ndaki karşılıklı devriye faaliyetlerinin düzenlenmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Sınır anlaşmazlığı

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı, ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken Yeni Delhi ise Aksay Çin Platoları'nı kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın, Pekin yönetimince işgal edildiğini savunuyor.

Hint ve Çin sınır birliklerinin çatışması gerilimi artırmıştı

Ladakh bölgesindeki Galwan Vadisi'nde 15 Haziran 2020'de Hint ile Çin askerleri arasında çıkan çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetmiş, Çin de çatışmada 4 askerinin öldüğünü açıklamıştı.

Çatışmanın ardından iki ülkenin askeri birlikleri sınırda teyakkuz haline geçmiş, Hindistan bölgeye karadan havaya füze savunma sistemi, Çin ise obüsler ve tanklar konuşlandırmıştı. Yaşanan gerginlik, dünyanın en büyük ordularına sahip ülkelerin kamuoylarındaki "savaş" söylemleriyle daha da artmıştı.

İki ülkenin askeri heyetleri arasında sınırdaki gerilimi düşürmek amacıyla görüşmeler başlatılmıştı. Şubat 2021'den bu yana yapılan 15 tur görüşmede taraflar, Pangong Gölü, Gogra ve Galvan vadilerinin güney ve kuzey bölgelerindeki askerleri çekme konusunda anlaşmıştı.

Kolordu komutanları düzeyinde yürütülen görüşmelerin 15. turu, 12 Mart'ta Moldo-Çuşul hudut noktasının Hindistan tarafında yapılmış, taraflar, görüşmede iki ülke arasındaki belirsiz sınır hattını tanımlayan Fiili Kontrol Hattı'nın (LAC) batı bölümünü oluşturan Ladakh'ın doğusundaki bölgede güvenliğin ve istikrarın sağlanması ve anlaşmazlığın çözümü için askeri ve diplomatik kanallardan diyaloğun sürdürülmesi konusunda anlaştıklarını bildirmişti.