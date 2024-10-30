Hindistan ve Çin Askerleri Geri Çekildi - Son Dakika
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Hindistan ve Çin Askerleri Geri Çekildi

Hindistan ve Çin, sınırda karşılıklı geri çekilme sürecini tamamlayarak devriye faaliyetlerine başlayacak.

30.10.2024 20:16
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Hindistan ve Çin arasında karşılıklı devriye faaliyetlerinin düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varılmasının ardından iki ülke askerleri ihtilaflı hudut noktalarından karşılıklı olarak geri çekilme sürecini tamamladı.

NDTV kanalının üst düzey askeri bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, iki ülke askerlerinin Ladakh'ın doğusundaki Demchok ve Depsang bölgelerinden 25 Ekim'de başlayan karşılıklı geri çekilme sürecinde yeni bir aşamaya geçildi.

Yetkili, askerlerin geri çekilme sürecinin tamamlandığını belirterek, devriye faaliyetlerinin kısa süre içerisinde başlayacağını aktardı.

Çin'in Hindistan Büyükelçisi Şü Feyhong, Kalküta'da gazetecilere açıklamasında, iki ülkenin "birçok önemli mutabakata" vardığını söyledi.

Şü, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin geçen hafta BRICS zirvesi çerçevesinde çok önemli bir görüşme gerçekleştirdiğine atıf yaparak, "İki lider, önemli mutabakatlara vardığına göre, bu mutabakatlar iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi için yol gösterici olacaktır. Bu mutabakatın rehberliğinde ilişkilerimizin gelecekte de sorunsuz şekilde ilerleyeceğini ve iki taraf arasındaki belirli anlaşmazlıklar nedeniyle kısıtlanmayacağını ya da kesintiye uğramayacağını umuyorum." dedi.

İki komşu ülke olarak Hindistan ile Çin arasında farklılıkların olmasının doğal olduğunu dile getiren Şü, "Önemli olan bunların nasıl ele alınıp çözüleceğidir. İki liderin görüşmesi bu farklılıkların nasıl ele alınacağı konusunda bizim için çok iyi bir örnek teşkil etmiştir." ifadesini kullandı.

Çin ve Hindistan, 22 Ekim'de iki ülke arasındaki geçici hududu oluşturan Fiili Kontrol Hattı'nın (LAC) Ladakh bölgesinde karşılıklı devriye faaliyetlerinin düzenlenmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Çin Devlet Başkanı Şi ile Hindistan Başbakanı Modi, 23 Ekim'de Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da 16'ncısı düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi marjında iki ülke arasındaki sınır ihtilafının yol açtığı gerilimli dönemin ardından ilk kez bir araya gelmişti.

Sınır anlaşmazlığı

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı, ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ediyor. Yeni Delhi ise Aksay Çin Platoları'nı kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Pekin yönetimince işgal edildiğini savunuyor.

Ladakh bölgesindeki Galwan Vadisi'nde 15 Haziran 2020'de Hint ile Çin askerleri arasında çıkan çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetmiş, Çin de çatışmada 4 askerinin öldüğünü açıklamıştı.

Çatışmanın ardından iki ülkenin askeri birlikleri sınırda teyakkuz haline geçmiş, Hindistan bölgeye karadan havaya füze savunma sistemi, Çin ise obüsler ve tanklar konuşlandırmıştı. Yaşanan gerginlik, dünyanın en büyük ordularına sahip ülkelerin kamuoylarındaki "savaş" söylemleriyle daha da artmıştı.

İki ülkenin askeri heyetleri arasında sınırdaki gerilimi düşürmek amacıyla görüşmeler başlatılmıştı. Şubat 2021'den bu yana yapılan 21 tur görüşmede taraflar Pangong Gölü, Gogra ve Galvan vadilerinin güney ve kuzey bölgelerindeki askerleri çekme konusunda anlaşmıştı.

Kolordu komutanları düzeyinde yürütülen görüşmelerin 21. turu, 21 Şubat 2024'te Moldo-Çuşul hudut noktasının Hindistan tarafında yapılmış, taraflar görüşmede iki ülke arasındaki belirsiz sınır hattını tanımlayan LAC'ın batı sektörünü oluşturan Ladakh'ın doğusundaki bölgede kalan sorunların çözümüne odaklandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Hindistan, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

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