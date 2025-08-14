Hindistan ve Çin Sınır Ticaretini Yeniden Başlatıyor

Hindistan, Çin ile tartışmalı sınır hattında 2020'de çıkan çatışmanın ardından askıya alınan sınır ticaretini yeniden başlatmak üzere görüşmeler yaptıklarını bildirdi.

India Today gazetesinin haberine göre, Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, basına yaptığı açıklamada, Çin ile bir süredir sınır gerilimi ve ticaret meselelerini görüştüklerini belirtti.

Jaiswal, 5 yıllık aranın ardından sınırındaki üç noktada ticareti tekrar hayata geçirme konusunda Çin tarafıyla temasta olduklarını ifade etti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin de 18 Ağustos'ta Hindistan'a resmi ziyarette bulanacağı ve bu konuları görüşeceği aktarıldı.

Taraflar, sınır çatışmasının ardından anlaşmaya varmıştı

Çin ile Hindistan arasında Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı, egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

İki ülke arasında Himalayalar'daki tartışmalı sınır hattında 2020'de yaşanan çatışmayla doruk noktasına ulaşan anlaşmazlığın çözümü için yürütülen müzakereler, geçen yıl anlaşmayla sonuçlanmıştı.

Taraflar, 22 Ekim 2024'te iki ülke arasındaki geçici hududu oluşturan Fiili Kontrol Hattı'nın Ladakh bölgesinde karşılıklı devriye faaliyetlerinin düzenlenmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Ardından şubatta iki ülke arasında direkt uçuşların 5 yıl aradan sonra yeniden başlaması konusunda anlaşmaya varılmıştı.