Hipertansiyon Hastalarına Ramazan Tavsiyeleri
19.02.2026 11:27
Prof. Dr. İsmail Özkaya, hipertansiyon hastalarının su tüketimine dikkat etmesi ve tuzdan kaçınması gerektiğini vurguladı.

Kırklareli Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Özkaya, ramazan ayında hipertansiyon hastalarına bol miktarda su tüketmeleri, tuzdan da kaçınmaları uyarısında bulundu.

Özkaya, AA muhabirine, hipertansiyon ve diyabet gibi sağlık sorunu olanların iftarda ve sahurda daha dikkatli beslenmesi gerektiğini söyledi.

Ramazanda uzun süre aç ve susuz kalındığını ifade eden Özkaya, iftar ve sahurda sağlıklı, besleyici ve protein ağırlıklı besinlerin tüketilmesini önerdi.

Hipertansiyon hastaları için su tüketiminin çok önemli olduğunu vurgulayan Özkaya, "Su tüketimi yerinde olmazsa kan basıncımız artar, iftardan sahura kadar yeterli miktarda su tüketilmesi, en az 2 litre kadar tüketilmesi ihtiyaçları karşılayacaktır." dedi.

Özkaya, hipertansiyon hastalarının kan basıncını düşürmesi ve tansiyonu normal seviyede tutması, dolayısıyla da tuz tüketiminden kaçınması gerektiğini dile getirdi.

Tuzun tansiyonu bir anda yükselttiğini belirten Özkaya, "İftarı normalde tuzla açmak çok sağlıklı dedik ama hipertansiyon hastası için değil. Hipertansiyon hastasının kan basıncını düşürmek, normal seviyelerde götürmemiz gerekiyor. Tuz tüketimi tansiyonun yükselmesine, ani beyin kanamalarına, ani kalp krizlerine neden olabiliyor. Tansiyon hastalarının sağlıklı beslenip sahurda karbonhidratı azaltıp proteine ağırlık verip yeterli miktarda su içmesi lazım." diye konuştu.

Diyabet hastalarının da düzenli beslenmelerinin çok önemli olduğuna dikkati çeken Özkaya, diyabetlilerin ramazanda uzun açlık sonrası daha iştahlı hale geldiğini anlattı.

Özkaya, diyabetteki en büyük sorunlardan birinin insülinin az salgılanması ya da insülinin bir anda yeterli miktarda salgılanmaması olabileceğini kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu noktalarda bir anda fazla yemek yemek, şekerin dalgalanmasına neden olur. Şekerin dalgalanması demek de yemek sonrası ani bastıran uyku hali, gün içerisinde çok susamak ve bilinç bulanıklığı demek. Şeker hastalarının yemek yiyip dinlenmeleri, meyvelerini yiyip dinlenmeleri, mümkünse spor yapmaları gece sahuru olabildiğince kahvaltılıklar ve yeşilliklerle geçiştirmeleri en sağlıklı tercih olacaktır. Gün içerisinde baş ağrısı ve çarpıntı yaşayanlar, özellikle bol miktarda su içmeli. Buradaki temel sıkıntımız su. İftarla sahur arasında vücudumuzun temizlenmesine yetecek kadar su içmemiz gerekiyor.???????"

Kaynak: AA

