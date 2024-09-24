Hırsız 60 Saatlik İnceleme ile Yakalandı

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KAYSERİ'de hafif ticari araçtan akü hırsızlığı yapan B.A. (32), 60 saatlik kamera incelemesi sonucu yakalandı.

Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hafif ticari araçtan akü hırsızlığı yapan bir kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 60 saatlik güvenlik kamera kaydı inceleyen ekipler, şüphelinin B.A. olduğunu belirledi. Şüpheli, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan B.A., polis merkezine götürüldü. Otomobilden çalınan akü ise sahibine teslim edildi.