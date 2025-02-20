Hırsız 'Bukalemun' Kılık Değiştirirken Yakalandı

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(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da polis ekiplerince yapılan çalışmayla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'nin misafirhanesinde kılık değiştirerek hırsızlık yapan 'bukalemun' lakaplı şüpheli yakalandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'nde hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, hastanenin güvenlik kamerasını görüntülerinin incelemesiyle bir şüpheli tespit etti. Tespit edilen şüphelinin incelenen kamera görüntüsünde önce erkek yatakhanesine girerek, burada bir cep telefonu çaldığı, ardından ise kadınlar tuvaletinde üstünü değiştirip kadın kılığına girdiği anları izledi. Görüntüleri izlemeye devam eden ekipler, başına eşarp takarak etek giyen şüphelinin, kadınlar misafirhanesine giderek iki cep telefonu daha çaldığını belirledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kadın misafirhanesinde bir hafta şüphelinin gelmesini bekledi. Bir haftalık bekleyişin ardından tekrar kadın misafirhanesine gelen şüpheli, polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan 'bukalemun' lakaplı olduğu belirlenen S.Ç. kadın kıyafetlerini mescitten aldığını ve kadınlar tuvaletinde üstünü değiştirip kadın kılığına girdiğini itiraf etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.