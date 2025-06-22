Hırsızlık hükümlüsü hastanede kaçarken vuruldu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yakalanan firari hırsızlık hükümlüsü, sağlık raporu için götürüldüğü hastanede polisi iterek kaçmaya çalıştığı sırada bacağından vurularak durduruldu.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 yaşındaki D.B'yi saklandığı adreste yakaladı.

Adliyedeki işlemleri tamamlanan ve cezaevine teslim edilmeden önce sağlık raporu almak için Çarşamba Devlet Hastanesine götürülen D.B, kelepçeli olarak polis aracından indirildiği sırada yanındaki memuru iterek kaçmaya başladı.

Polis ekiplerinin "Dur" ihtarına ve uyarı atışlarına rağmen kaçmaya devam eden ve hastanenin yanındaki fındık bahçesine giren D.B, polis memuru tarafından bacağından vurularak yakalandı.

Olay yerinde polis ekiplerince bacağına tampon uygulanan ve Çarşamba Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan hükümlü, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.