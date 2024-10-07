Hırsızlık hükümlüsü Kayseri\'de yakalandı

KAYSERİ'de, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 28 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü G.F.M. (30), polis tarafından yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 28 yıl hapis cezası bulunan G.F.M.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda firari hükümlü, belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan G.F.M., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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