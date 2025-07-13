Hırsızlık Suçlusu Firari Yakalandı

ADANA'da polis ekipleri hırsızlık suçundan 26 yıl 2 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi İsmail A.'yı yakaladı.

Yüreğir Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, 12 Temmuz günü Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri İsmail A.'yı durdurarak kimlik sorgusu yaptı. Yapılan kontrolde, İsmail A.'nın Adana Asliye Ceza İlamat Masası'nca 'Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 26 yıl 2 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ayrıca İsmail A.'nın, 11 Haziran günü cezaevinden firar ettiği belirlendi. Yakalanan İsmail A. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Haber-Kamera: Yusuf YILDIZ - Eser PAZARBAŞI/ ADANA, -