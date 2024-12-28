Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

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Avcılar'da evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Aralık'ta Merkez Mahallesi'nde evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Olayından ardından çatıya çıkarak kaçtığı anlaşılan şüpheli J.J.J.S. polis ekiplerince yakalandı.

Şüphelinin üstünde ve sırt çantasında yapılan aramada, tablet, cep telefonu, saç düzleştirici ve geçersiz ibareli 8 tane 100 dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen J.J.J.S. tutuklandı.