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Hırvatistan, Adıyaman'a derslik ve ofisler yaptırdı - Son Dakika
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Hırvatistan, Adıyaman'a derslik ve ofisler yaptırdı

Hırvatistan, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) katkılarıyla Adıyaman'a çelik konstrüksiyondan 8 derslik, 3 atölye ve 3 idari ofis inşa etti. Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman, açılış töreninde Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını belirtti. Hırvatistan hükümeti, Türkiye'deki dostlarıyla dayanışma içinde olduklarını teyit etmek için 3,5 milyon avro tahsis etti. Bu tutarın 1 milyon avrosu UNICEF işbirliğiyle eğitim alanında kullanılacak. Adıyaman Valisi Osman Varol, dost ve kardeş ülkelere teşekkür etti.

Hırvatistan, Adıyaman\'a derslik ve ofisler yaptırdı
17.01.2024 - 13:55,  Güncelleme: 13:56
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Hırvatistan, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) katkılarıyla 6 Şubat depremlerinden etkilenen Adıyaman'a çelik konstrüksiyondan 8 derslik, 3 atölye ve 3 idari ofis yaptırdı.

Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman, Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yanına yapılan ek yerleşkenin açılış törenindeki konuşmasında, depremler sonrasında yeniden imar döneminde Türkiye ile dayanışma içerisinde olduklarını söyledi.

Türkiye halkıyla bağlarının güçlü şekilde devam ettiğini anlatan Radman, şöyle konuştu:

"Hırvatistan hükümeti bu anma ve yeniden imar döneminde Türkiye'deki dostlarımızla dayanışma içerisinde olduğumuzu bir kez daha teyit etmektedir. Başta yaşamları kesintiye uğrayan çocuklar olmak üzere Türkiye halkına bağlılığımız güçlü bir şekilde devam etmektedir. Hırvatistan, eğitim alanındaki toparlanma çabalarına destek olmak üzere 3,5 milyon avro tahsis etmiştir. Bu tutarın 1 milyon avroluk kısmı Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu işbirliğinde yürütülmektedir. Bu işbirliği özellikle eğitim alanında umut ve istikrarın teşvik edilmesi açısından büyük önem taşımaktadır."

Radman, Adıyaman'da okul açmaktan onur duyduklarını belirterek, "Birlikte devam eden işbirliğimiz ve ortak kararlılığımızla Adıyaman ve civar bölgelerde çocukların zorluklar karşısında daha güçlü ve dirençli olmak için gerekli kaynakları ve desteği sağlamak üzere çalışacağız. Bu nedenle okulumuzu açmaktan onur ve memnuniyet duyuyorum teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

UNICEF Gaziantep Saha Ofisi Yöneticisi Filippo Mazzarelli ise depremlerden etkilenen illerde eğitimin yeniden başlatılması için çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Mazzarelli, UNICEF'in özellikle Adıyaman'da diğer çalışmaların yanı sıra çadırlarda 115 eğitim alanı tahsis ettiğini, 176 okulda küçük ölçekli onarımları desteklediğini, 2 konteyner okul kurduğunu, binlerce kırtasiye malzemesi dağıttığını ve yaklaşık 2 bin 900 öğretmenin eğitimini desteklediğini ifade etti.

Milli Eğitim Bakanlığı Ar-Ge ve Projeler Daire Başkanı Ahmet Tarık Çakır ise depremlerden sonra Bakanlık olarak sahada olduklarını vurguladı.

Depremlerden sonra eğitim yapılarındaki çalışmalarda büyük gayret sarf ettiklerine dikkati çeken Çakır, "Bizler Bakanlık olarak depremlerden sonra sahadaydık ve binde 3 seviyesinde eğitim yapılarında yıkım gerçekleşti. Bu yapıların ayağa kalkması için büyük çaba ve gayret sarf ediyoruz. Bu süreçte bizden maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen bağışçılarımıza teşekkür ederim." diye konuştu.

Adıyaman Valisi Osman Varol da dost ve kardeş ülkeler ile bağışçılara, çocukların sağlıklı ortamda eğitim görmesi için bu tür okul ve derslikler kazandırdıkları için teşekkür etti.

Heyet daha sonra dersliklerde eğitim gören çocukları ziyaret etti.

Kaynak: AA
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