Hırvatistan Dışişleri Bakanı: Batı Balkanlar AB\'nin ilgi odağında kalmalı

Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman, "Batı Balkanlar Avrupa Birliği'nin (AB) ilgi odağında kalmalı." dedi.

Grlic Radman, Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, "Jeopolitik şartlar giderek zorlaşıyor ve bu nedenle Ukrayna'ya yönelik güvenlik taahhütlerimizin güçlü kalması gerekiyor. Avrupa'da barışın tesisi çok önemli ve önceliklidir." diye konuştu.

Toplantıya Orta Doğu'dan katılan yetkililerle önemli görüşmeler yapacaklarını dile getiren Grlic Radman, bölgede gerilimin azaltılması ve Gazze'ye daha fazla yardım ulaştırılması çağrısında bulunacağını kaydetti.

Grlic Radman, "Barış sürecinin yeniden canlandırılması yönündeki güçlü desteğimizi de dile getireceğim." dedi.

Toplantıda, Batı Balkanlar'ın AB üyeliği yoluna da değineceğinin altını çizen Radman, "Batı Balkanlar AB'nin ilgi odağında kalmalı." ifadesini kullandı.

Grlic Radman, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Hollanda'daki geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in yarın Bosna Hersek'e resmi ziyaret gerçekleştireceğini ve bu ziyaret kapsamında, Bosna Hersek'in AB üyelik müzakerelerinin martta başlatılabilmesi için ülkedeki reform sürecinin teşvik edileceğini söyledi.