Hırvatistan, Karadağlı Siyasileri Ülkeye Giriş Yasağı Getirdi

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Hırvatistan, Karadağ'ın Zagreb Büyükelçiliğine gönderdiği nota ile Karadağ Meclis Başkanı Andrija Mandic, Başbakan Yardımcısı Aleksa Besic ile milletvekili Milan Knezevic'i ülkede "istenmeyen kişi" ilan ettiğini duyurdu.

Hırvatistan Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu notada, Mandic, Besic ve Knezevic'in, iki ülke arasındaki komşuluk ilişkilerini bozmaya yönelik eylemler gerçekleştirdiği ve bunu da iç siyasette kullandıkları belirtildi.

Açıklamada, Karadağ Meclis Başkanı Mandic, Başbakan Yardımcısı Besic ve milletvekili Knezevic'in eylemlerinin, Karadağ'ın Avrupa Birliği (AB) üyeliği hedefiyle de örtüşmediği kaydedildi.

Hırvatistan'ın, Avrupa yanlısı politikaları kapsamında Karadağ'ı desteklediğine işaret edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Belirtilen siyasi yetkililerin eylemleri, özellikle dikkati çekicidir ve davranışları, Hırvatistan'a karşı iyi niyetli ve komşuluk ilişkilerine uygun olarak değerlendirilemez ve Karadağ'ın, AB üyeliği hedefine de uygun değildir. Hırvatistan, Karadağ'ın Avrupa değerlerine ve Avrupa ruhuna uygun hareket etmesini ve katılım sürecindeki koşul ve kriterleri yerine getirme çabalarını sürdürmesini beklemektedir."

Siyasilerin "istenmeyen kişi" ilan edilmesi kararı

Karadağlı siyasilerin "istenmeyen kişi" ilan edilmesi kararının, Karadağ Meclisinin 28 Haziran'da Hırvatistan'ın güneyindeki Jasenovac şehrinde, 2. Dünya Savaşı sırasında öldürülen 83 binden fazla Hırvat, Sırp, Yahudi ve Roman kurbanın öldürülmesini "soykırım" olarak görmesi ve anma töreni düzenlenmesi teklifi sonrasında gelmesi dikkati çekti.

İki gün önce de Karadağ'da Başbakan Milojko Spajic'in önerisiyle kabine değişikliğine gidilmişti.

Karadağ Başbakanı ve Avrupa Şimdi Hareketi (PES) Partisi liderlerinden Spajic, kabinenin "kapsayıcı, istikrarlı ve Avrupalı" olmadığı gerekçesi talebi üzerine Mecliste yapılan oturumda, kabinede değişiklik konusu tartışılmış, yeni kabine, oturuma katılan milletvekillerinin çoğunun oyuyla kabul edilmişti.

Yeni kabinenin, Sırbistan ve Rusya yanlısı siyaset yürüten Yeni Sırp Demokrasisi ve Demokratik Halk Partisi ile Boşnak Partisi'nden oluşması tepki çekmişti.

DPS Lideri Danijel Zivkovic, yaptığı açıklamada, yeni kabinede, Karadağlı Sırp, Arnavut ve Boşnakların bulunduğunu ancak Karadağlıların yer almadığını ifade ederek, bu kararın ülkeyi "etnik federalleşme"ye sürüklediğini söylemişti.

Boşnak Partisi lideri Ervin İbrahimovic de partisinin siyasi hedefleri olduğunu ve kimsenin buna müdahalesine izin vermeyeceklerini kaydetmişti.

SD milletvekillerinden Nikola Zirojevic ise Boşnak Partisi'nin, Boşnakları temsil etmediğini savunmuştu.