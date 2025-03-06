Hırvatistan ve Türkiye Arasındaki İşbirliği Artıyor - Son Dakika
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Hırvatistan ve Türkiye Arasındaki İşbirliği Artıyor

Hırvatistan Dışişleri Bakanı Grlic Radman, Türkiye ile ekonomik ve savunma alanında işbirliği vurguladı.

06.03.2025 20:16
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Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesine ilişkin, "Karşılıklı olarak paylaştığımız konuların hepsi çok büyük önem arz etmektedir. Aynı zamanda yaşadığımız ve parçası olduğumuz bu dünyanın daha iyiye gitmesi için ne kadar endişe ettiğimizi ve barış için ne kadar katkıda bulunmak istediğimizi ortaya koymaktadır." dedi.

Grlic Radman, Bakan Fidan ile bakanlıktaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Ankara'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Grlic Radman, iki ülke arasındaki dostluk ilişkisinin daha da geliştiğini söyledi.

Grlic Radman, iki ülkenin işbirliklerinin dostluk ilişkilerini de pekiştirdiğini ifade ederek, "Aynı zamanda buradan çok önemli ortaklıklar doğmaktadır." dedi.

Bakan Fidan ile görüşmesinin çok yapıcı geçtiğini belirten Grlic Radman, "Karşılıklı olarak paylaştığımız konuların hepsi çok büyük önem arz etmektedir. Aynı zamanda yaşadığımız ve parçası olduğumuz bu dünyanın daha iyiye gitmesi için ne kadar endişe ettiğimizi ve barış için ne kadar katkıda bulunmak istediğimizi ortaya koymaktadır. Uluslararası hukuk alanında çok önemli görüşmeler yapıyoruz." diye konuştu.

"Özellikle ekonomik alandaki ilişkiler ve bu konudaki potansiyeller beni çok mutlu etti"

Grlic Radman, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere işaret ederek, "Her alandaki ilişkilerimiz çok önemli ama özellikle ekonomik alandaki ilişkiler ve bu konudaki potansiyeller beni çok mutlu etti." ifadesini kullandı.

Türkiye'den çok sayıda firma ve şirketin Hırvatistan'da faaliyet gösterdiğini belirten Grlic Radman, "Bu konuda en çok bildiğim FEKA şirketini burada zikretmek istiyorum. Bu şirket, Dışişleri Bakanlığı binamızı yenilemiş bulunmaktadır. 5 sene önce bir yıkıma uğramıştı. Şu anda binamız yenilenmiş durumda ve faaliyete devam etmektedir. Özellikle bu bina Türk şirketi tarafından yenilenmiş olması bakımından ve Hırvatistan'da en güzel binayı teşkil etmesi bakımından bizim için de önem arz ediyor." dedi.

Grlic Radman, son 3 senede 1 milyar dolardan fazla hacmi olan ikili ticari ilişkilerin daha da ilerleyeceğine inandığını ifade ederek, "Özellikle çok sayıda Türk şirketinin Hırvatistan'daki potansiyeli keşfetmesi beni çok mutlu ediyor. Şirketler buraya yöneliyor ve önemli yatırımlar yapıyorlar. Birkaç sektörde, turizm, enerji, inşaat, altyapı, bankacılık gibi alanlarda çok önemli gelişmeler sağlanmıştır. Türk şirketleri çok güzel, çok uzman bir şekilde ve onay alarak devam ediyorlar. O yüzden Hırvatistan'a da her zaman hoş gelmiş olacaklar." diye konuştu.

Savunma sanayisinde işbirliklerinin geliştirilmesi konusunda da mutabakata varıldığını belirten Grlic Radman, şunları ifade etti:

"Sayın Savunma Bakanımızın (Ivan Anusic) 2 hafta önceki Türkiye ziyareti de çok büyük önem arz etmektedir. Bu ziyareti çok başarılı olarak değerlendirdik. Bu bağlamda savunma sanayisi konusunda Türkiye ile işbirliğimizi daha da güçlendirmeye çalışacağız. Özellikle böyle bir durumda bu işbirliğinin önemi hepimizin gözleri önündedir. Bu bakımdan Türkiye'ye, Hırvatistan'ın Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütüne (OECD) katılımı konusunda daimi desteği için teşekkür etmek istiyorum. Bu bizim dış ilişkiler alanında çok önem verdiğimiz bir konu."

"Biz de barış ve istikrarın sağlanması için elimizden geleni yapmak istiyoruz"

Grlic Radman, Rusya- Ukrayna Savaşı konusunda da önemli paylaşımlarda bulunduklarını dile getirerek, "Biz de barış ve istikrarın sağlanması için elimizden geleni yapmak istiyoruz ve bunu arzu ediyoruz. Özellikle Güneydoğu Avrupa'daki olaylar da Hırvatistan'ı çok yakından komşu ülkeler olarak ilgilendirdiği için bizim için de çok büyük önem arz etmektedir." ifadesini kullandı.

Bakan Grlic Radman, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti bizim için anahtar konumdadır. Avrupa Birliği aday ülkesi olarak bizim için hem jeopolitik hem de jeostratejik olarak çok önemli bir konumdadır. Çok büyük bir role sahiptir. Dünyadaki barışın ve istikrarın sağlanması için oynadığı rolü çok yakın bir şekilde görmekteyiz. Sayın Hakan Beyefendi'yi, bu konuda buradan da tebrik etmek istiyorum. Özellikle Londra'da liderler zirvesinde gösterdiği tutum için ve Türkiye Cumhuriyeti adına konuşmasından ötürü tebrik etmek istiyorum."

Grlic Radman, Bosna Hersek'teki barış ve istikrarın hem Türkiye hem de Hırvatistan açısından çok önemli olduğunu belirterek, "Türkiye'nin buradaki rolünün gerçekten ne kadar önemli olduğunu biliyoruz." dedi.

Bosna Hersek, Hırvatistan ve Türkiye Üçlü Toplantısı'nın geçen sene Dubrovnik'te yapıldığını söyleyen Grlic Radman, "Bu forumlarda bu işbirliğinin devam ettirileceğine ve geliştirileceğine dair umudum tamdır. Bosna Hersek'teki bütünlüğün korunması için önemli çalışmalarla güzel gelişmeler katedeceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hırvatistan ve Türkiye Arasındaki İşbirliği Artıyor - Son Dakika

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