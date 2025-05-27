Hisaralan Jeotermal Sahası\'nda Bilimsel İnceleme

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yer alan ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken Hisaralan Jeotermal Sahası'nda bilim insanları incelemelerde bulundu.

Pamukkale Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Özkul ile Japonya Hiroşima Üniversitesi Yer ve Gezegen Sistemleri Bölümü'nden Prof. Dr. Fumito Shiraishi, Hisaralan travertenlerinde bilimsel incelemeler yaptı.

Traverten oluşumları üzerine 20 yılı aşkın süredir çalışmalar yürüten Prof. Dr. Özkul, yaptığı açıklamada, 2015-2018 yılları arasında bölgede TÜBİTAK destekli bir araştırma projesi gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, yeni uluslararası projelerin hazırlık aşamasında olduğunu belirtti.

Hisaralan'ın bilimsel açıdan eşsiz bir doğa laboratuvarı olduğunu kaydeden Özkul, "Travertenlerin gelişimi ve jeotermal kaynakların yüzeyle etkileşimi üzerine yürütülecek yeni projeler için saha çok uygun. Önümüzdeki süreçte uluslararası ekiplerle birlikte çalışmalarımızı genişletmeyi planlıyoruz." dedi.

Prof. Dr. Fumito Shiraishi ise Hisaralan travertenlerinin jeolojik ve mikrobiyal yapısından büyük etkilendiğini söyledi.

Almanya, Endonezya, Hindistan ve Brezilya gibi ülkelerde de benzer traverten sahalarında araştırmalar yaptığını ifade eden Shiraishi, "Hisaralan, mikrobiyal yaşamın traverten oluşumuna etkileri açısından oldukça zengin bir saha. Bilimsel araştırmalar için büyük bir potansiyele sahip." diye konuştu.

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak da Hisaralan'ın sadece bir turizm destinasyonu değil, aynı zamanda bilimsel araştırmalar için önemli bir merkez olduğunu belirterek, "Bilim insanlarımızın ilgisi, ilçemiz için büyük bir gurur kaynağı. Bu tür işbirlikleriyle Hisaralan'ın uluslararası tanıtımına katkı sağlamayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ardından Özkul ve Shiraishi, gösterilen misafirperverlik nedeniyle Başkan Sak'a ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.