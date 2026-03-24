Hitit Üniversitesi\'nden Organ Nakli İş Birliği

Çorum'daki hastane ile Bilkent Hastanesi arasında organ nakli protokolü imzalandı.

Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Ankara Bilkent Şehir Hastanesi arasında organ nakli iş birliği protokolü imzalandı.

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinden yapılan yazılı açıklamada, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Gömeç ile Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Levent Öztürk arasında imzalanan protokol kapsamında, Çorum'da kurulacak organ nakli merkezi için gerekli doku tiplendirme, patoloji ve immünoloji tetkikleri ile laboratuvar hizmetlerinin Bilkent Şehir Hastanesi tarafından destekleneceği belirtildi.

Açıklamada, iş birliği sayesinde organ ve doku nakli süreçlerinde kritik öneme sahip tetkiklerin hızlı, güvenilir ve yüksek kalite standartlarında gerçekleştirileceği vurgulanarak, hastaların tanı ve tedavi süreçlerinin etkin şekilde destekleneceği ifade edildi.

Kaynak: AA

