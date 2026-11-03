Hizan\'da taş evler ve sonbahar renkleri, Erciş\'ten 50 kursiyerin objektifine yansıdı

Bitlis'in Hizan ilçesindeki tarihi taş evler, sonbahar manzaraları ve geleneksel köy yaşamı, fotoğraf tutkunlarının objektifine yansıdı.

Van'ın Erciş ilçesinde Dijital Fotoğrafçılık Eğitim Kursu'na katılan 50 kursiyer, teorik eğitimlerin ardından uygulamalı çekim yapmak için Hizan'ın tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan köylerini ziyaret etti.

Usta öğreticileri eşliğinde Uzuntaş köyüne giden kursiyerler, taş mimarisiyle dikkati çeken tarihi evleri, köy yaşamını ve sonbaharın doğaya yansıyan renklerini fotoğrafladı.

Karbastı köyünün Yamaç mezrasında da çekim yapan kursiyerler, doğal yaşamı ve tarihi su değirmenini görüntüledi. Geçmişten izler taşıyan değirmende çeltiğin öğütülmesini de kayıt altına alan fotoğraf tutkunları, bölgenin geleneksel üretim kültürünü belgeledi.

Çekimler sayesinde fotoğrafçılık tekniklerini geliştirme fırsatı bulan kursiyerler, Hizan'ın kültürel mirasını, doğal güzelliklerini ve köy yaşamını yakından tanıdı.

Kursiyerlerden Özay Küçükgündüz, bölgenin sonbahar güzelliklerini gördüğü için mutlu olduğunu söyledi.

Küçükgündüz, "Erciş Halk Eğitimi Merkezi'nde teorik eğitimlerimizi tamamladık, şimdi uygulamalı olarak köyleri ve doğal ortamları geziyoruz. Burada sonbaharı, tarihi taş evleri ve doğal güzellikleri fotoğraflıyoruz. Çok güzel bir yer, hem öğreniyor hem de gönüllere dokunmaya çalışıyoruz." dedi.

Kursiyer Emre Erez de Hizan'ın doğal güzelliklerinden etkilendiğini, bölgeyi daha önce ziyaret etmemiş olmanın üzüntüsünü yaşadığını ifade etti.

Sonbaharda doğanın farklı renklere büründüğünü dile getiren Erez, "Özellikle sonbahar aylarında buranın rengarenk bitki örtüsünü fotoğraflamak bizim için çok güzel. Ağaçların yeşilin ve sarının her tonuna bürünmesini görmek olağanüstü bir güzellik. Kendine has mimarisiyle taş evleri, doğayı ve köy yaşamını fotoğraflıyor, bu güzellikleri deneyimliyoruz. Fotoğrafçılık kursu sayesinde burayı görme ve bu anları kaydetme fırsatı bulduk." diye konuştu.