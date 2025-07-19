Hizbullah, ABD'nin Anlaşma Talebini Değerlendirdi

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, ABD'nin, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde kısmi olarak çekilmesine karşılık Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını içeren yeni bir anlaşma istediğini söyledi.

İsrail'in geçen yıl düzenlediği hava saldırısında öldürülen Hizbullah Güney Cephesi Komutanı Ali Karaki'yi anma töreninde görüntülü konuşması yayımlanan Kasım, Litani Nehri'nin güneyinde ateşkes anlaşmasını tam olarak uyguladıklarını belirtti.

Kasım, ABD'nin, İsrail'in ülkenin güneyinden kısmi çekilmesi karşılığında Lübnan'da, silahsızlanmayla başlayan yeni bir anlaşma istediğini dile getirerek, Hizbullah'ın silahsızlandırılması meselesinin, İsrail'in genişlemesi yolunda atılan bir adım olduğunu kaydetti.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın, "Lübnan'ın varoluşsal bir tehdit ile karşı karşıya kalabileceği" açıklamasına ilişkin Kasım, "Büyük İsrail'in olmasını istiyorlar. Bölgeyi bölmek, Lübnan'ı İsrail ile Suriye arasında paylaştırmak istiyorlar." ifadesini kullandı.

Hizbullah Genel Sekreteri Kasım 6 Temmuz'da Aşura töreninde yaptığı konuşmada da Hizbullah'ın silahları teslim etme çağrılarına, İsrail'in Lübnan'daki saldırıları son bulmadan yanıt vermeyeceğini söylemişti.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli "The National" gazetesi, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack'ın, "Lübnan, Hizbullah'ın silahları meselesini ele almak zorunda aksi takdirde varoluşsal bir tehdit ile karşı karşıya kalabilir." şeklindeki sözlerine yer vermişti.

"Bir yanda İsrail, diğer yanda İran var, şimdi ise Suriye çok hızlı bir şekilde kendini yeniden gösteriyor." diyen Barrack, Lübnan harekete geçmezse, egemenliğini kaybetme ve komşu ülkelerin müdahalesine açık hale gelme riskiyle karşı karşıya olduğunu söylemişti.