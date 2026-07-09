Hizbullah Çerçeve Anlaşmasını Reddetti - Son Dakika
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Hizbullah Çerçeve Anlaşmasını Reddetti

Hizbullah Çerçeve Anlaşmasını Reddetti
09.07.2026 11:35
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Hizbullah Genel Sekreteri Kasım, Lübnan-İsrail çerçeve anlaşmasını gayrimeşru buldu.

BEYRUT, 9 Temmuz (Xinhua) -- Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, Lübnan ile İsrail arasında ABD'nin arabuluculuğunda imzalanan çerçeve anlaşmayı reddederek, İsrail'e karşı koymak için "sahada" kalmaya devam edeceklerini söyledi.

Kasım çarşamba günü Hizbullah'a ait El-Menar TV kanalında yayımlanan konuşmasında, direniş olarak adlandırdığı hareketi ortadan kaldırmaya yönelik çabaları boşa çıkardıklarını ve kurtuluş gerçekleşene kadar İsrail'in istikrara kavuşamayacağını belirtti.

Çerçeve anlaşmasını gayrimeşru ve anayasaya aykırı olarak nitelendiren Kasım, müzakerelerin Lübnan'ın anayasal ve hukuki ilkelerini ihlal ettiğini söyledi.

Anlaşmanın "kabul edilmeyeceğini" vurgulayan Kasım, Lübnan yetkililerinin anlaşmanın hiçbir hükmünü uygulayamayacağını da sözlerine ekledi.

Lübnan ve İsrail, sınır boyunca süren çatışmaları sona erdirmek amacıyla 26 Haziran'da Washington'da ABD'nin arabuluculuğunda bir çerçeve anlaşması imzalamıştı.

Kaynak: Xinhua

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Politika, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hizbullah Çerçeve Anlaşmasını Reddetti - Son Dakika

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